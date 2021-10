Festival der Nationen: Einfach unfassbar gut

Plus Der Blick in die Nachbarschaft lohnt sich in Sachen Kultur immer mal wieder. Denn viele Landsberger sind seit Jahren regelmäßige Gäste beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Ein Festival der Extraklasse, denkt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Es ist schon erstaunlich – im kleinen Bad Wörishofen gibt es seit Jahren ein Festival mit den größten Stars, die Klassikfreunde so kennen. Da mag der Saal nicht immer perfekt sein und Corona vielen Planungen einen Strich durch die Rechnung machen, das diesjährige Festival der Nationen war ein absolut grandioser Start, um wieder Kultur machen zu können.

