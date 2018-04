vor 45 Min.

Bald rückt der Rettungswagen aus Reichling an

Im südlichen Landkreis Landsberg wird bald ein Rettungswagen stationiert. Das BRK öffnet in Reichling einen Stützpunkt.

Die Notfallversorgung im südlichen Landkreis Landsberg wird ausgebaut. Das Rote Kreuz sucht noch Helfer.

Der Kreisverband des Roten Kreuzes hat bei der Vergabe des Rettungswagen-Standorts im südlichen Landkreis den Zuschlag erhalten und wird ab Mitte Juni einen Rettungswagen in Reichling stationieren. Der Wagen wird zunächst für ein Jahr auf Probe betrieben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Wache ist nicht den ganzen Tag besetzt

Die Entscheidung, ob der Standort in Reichling dauerhaft betrieben wird, trifft der Rettungszweckverband in Absprache mit dem Institut für Notfallmedizin der Ludwig-Maximilian-Universität in München und den Kostenträgern. Andreas Lehner, der Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes, ist optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass die Auswertung nach dem Probebetrieb einen dauerhaften Betrieb des Standorts empfehlen wird.“ Schon heute würden die Rettungsdiensteinsätze im Landkreis Landsberg jährlich um zehn Prozent steigen.

Die „Helfer vor Ort“ fahren mehr als 800 Einsätze im Jahr

Während des Probebetriebs ist der Rettungswagen von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 21 Uhr im Dienst. Außerhalb dieser Zeiten werden laut Lehner die ehrenamtlichen Helfer der Helfer-vor-Ort-Gruppen des Roten Kreuzes in Reichling, Denklingen und Dießen für die medizinische Erstversorgung im Notfall sorgen. „Die Helfer vor Ort“ seien im vergangenen Jahr im Landkreis über 800 Einsätze gefahren.

„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung des für uns zuständigen Verbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung in Fürstenfeldbruck, zumal wir seit vielen Jahren für einen zusätzlichen Rettungswagen-Standort zur Verbesserung der rettungsdienstlichen Versorgung für die Bürger im südlichen Landkreis und dem Fuchstal gekämpft haben“, sagt Lehner. Für die Besetzung des Rettungswagens in Reichling sucht das Rote Kreuz noch ehrenamtliche Helfer. (lt)

