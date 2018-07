11.07.2018

Bankfilialen bleiben erhalten

Gutes Ergebnis für die Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck

67 Mitgliedervertreter der Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck, die auch eine Filiale in Geltendorf im Landkreis Landsberg betreibt, begrüßte der Aufsichtsratsvorsitzende Johann Mayer im Gasthof „Zum Unterwirt“ in Türkenfeld.

Vorstand Werner Seissler zeigte die Bedeutung des regionalen Engagements seiner Bank im Sinne Friedrich Wilhelm Raiffeisens auf und sagte: „Wir nehmen unseren Förderauftrag ernst. Die Gewinnerzielung ist für uns Zweck, um die Region zu fördern, uns für das Gemeinwohl und den Erhalt ländlicher Strukturen und Arbeitsplätze zu engagieren.“ Jeder Euro, der von einem ortsansässigen Betrieb erwirtschaftet werde, komme über die Gewerbesteuer der Gemeinschaft zugute, das betrifft auch Bankdienstleistungen.

Die Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck will auch in Zukunft ihre Standorte und Geschäftsstellen erhalten und durch eine Anpassung an ein geändertes Kundenverhalten für jeden Kunden eine individuelle Lösung, faire Preise und besonders für die jungen Kunden moderne, digitalisierte Vertriebswege bieten. „Aber mit einem Gesicht dahinter“, betonte Seissler. Vorstand Jochen Beier fuhr mit dem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr und der Vorstellung des Jahresabschlusses 2017 fort. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 2017 waren gut, die Rahmenbedingungen für die Banken waren und sind schwierig“, so Beier. „Aber es hilft nichts zu jammern, wir müssen damit zurechtkommen und das Beste für uns und unsere Kunden herausholen.“ Trotz schwierigem Umfeld könne sich das Ergebnis der Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck sehen lassen. Die Bilanzsumme beträgt 317 Millionen Euro und ist gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent gestiegen. Ebenfalls gestiegen ist das erwirtschaftete versteuerte Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um 6,8 Prozent. Dies sei sehr gut, denn damit könne man 2018 und auch in Zukunft Kunden mit Krediten versorgen.

Das Firmenkundengeschäft und private Baufinanzierungen haben sich laut Geschäftsbericht besonders positiv entwickelt. Die 6184 Mitglieder können auch dieses Jahr wieder zufrieden sein und erhalten eine dreiprozentige Dividende.

Im Anschluss an die Berichte folgten die Beschlüsse zur Feststellung des Jahresabschlusses, zur Verwendung des Jahresüberschusses sowie zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Die Beschlüsse wurden einstimmig angenommen. Auch die Abstimmung für die Satzungsänderung und die Einführung der neuen Muster-Wahlordnung, die den Vertretern vorab per Post zugegangen waren, fielen einstimmig positiv aus.

Auch für den Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG stand eine Entscheidung an. Emanuel Staffler und Paul Wecker traten aus dem Gremium aus. Einstimmig wurden Dr. Stefan Klaßmüller und Gerhard Müller gewählt. Vorstand und Aufsichtsrat bedankten sich im Anschluss an die Vertreterversammlung bei allen Anwesenden für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und betonten, dass sie durch ihre Zusammenarbeit mit der Bank bereits einen Beitrag dazu leisten, ihre Heimat zu unterstützen. Sie forderten dazu auf, dass dies so bleiben möge. (lt)

