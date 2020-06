vor 34 Min.

Bei Fronleichnam: Gottesdienst im Freien statt Prozession

Egal wie das Wetter am kommenden Donnerstag wird: Ein Bild wie dieses - aufgenommen vor einem Jahr am Landsberger Hauptplatz - wird es heuer nicht geben. Statt Fronleichnamsprozession wird es allenfalls einen Festgottesdienst im Freien geben.

Im Landkreis bereiten sich die Pfarrgemeinden auf den Feiertag vor. In Zeiten von Corona ist diesmal alles anders. Doch man ist einfallsreich und macht das Beste daraus.

Von Margit Messelhäuser

Es ist nicht das erste Mal, dass die Prozession an Fronleichnam ausfällt. Doch während man in den vergangenen Jahren noch bis zuletzt auf gutes Wetter hoffen durfte, steht es diesmal schon fest: Gefeiert wird, aber in erster Linie mit einem Gottesdienst. Auch wenn auf den Rundgang wegen der Corona-Pandemie verzichtet werden muss, haben sich die Geistlichen aus dem Landkreis etwas einfallen lassen, um auch diesen Fronleichnamstag zu einem besonderen Fest zu machen.

Im Gottesdienst-Plan der Pfarrgemeinschaft Mariä Himmelfahrt in Landsberg ist zu lesen: „Festgottesdienst (Maskenpflicht)“. Rund 120 Gläubige können in der Stadtpfarrkirche am Fronleichnamsgottesdienst teilnehmen. In der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ wird ab 10 Uhr eine Heilige Messe übertragen. Sowohl Stadtpfarrer Michael Zeitler als auch Pfarrer Gregory Herzl waren für ein Gespräch mit dem LT nicht zu erreichen, da sich beide noch im Urlaub befinden.

Es geht um den Schutz aller

Dießens Pfarrer Josef Kirchensteiner nimmt das Verbot einer Prozession gelassen. „In erster Linie geht es doch um den Schutz und das Wohlergehen aller“, sagt er mit Blick auf den Feiertag. Der Vorfall in Frankfurt habe gezeigt, wie schnell ein erneuter Corona-Ausbruch bei einem Gottesdienst zustande kommen könne. „Im Marienmünster haben wir das Glück, dass es sehr groß ist.“ Dadurch könne man die Abstandsregeln gut einhalten.

Ein Segen in alle Himmelsrichtungen

Und so werde an Fronleichnam auch in erster Linie mit einem Gottesdienst gefeiert. „Wenn das Wetter mitspielt, gehe ich noch vor die Kirche und spende dann in alle vier Himmelsrichtungen den Segen“, kündigt er an. Dort könne man dann auch noch ein, zwei Lieder singen, denn vor der Kirche sei es noch leichter, genügend Abstand zu halten. „Wir mussten die Prozession wegen des Wetters schon öfter absagen, jetzt leben wir einfach von der Vorfreude.“ Der Vorfreude darauf, dass nicht nur die Lockerungen zunehmen, sondern „dass wir diese gesamte Pandemie überwinden“.

Ein Pater für sieben Kirchen

Für Pater Fernandes Joaquim von der Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen wird Fronleichnam ein anstrengender Tag – auch ohne Prozession. In insgesamt sieben Kirchen wird er zusammen mit vier Helfern die Gottesdienste feiern. „Vier am Vormittag und dann noch drei am Nachmittag. Aber mit der langen Pause geht das sehr gut“, meinte er.

Eigentlich würde an Fronleichnam eine Prozession zu vier Altären stattfinden, doch „diesmal feiern wir nur an einem Altar“. In den Vorjahren sei Fronleichnam immer ein besonderer Tag gewesen, auch weil die Vereine und die Musikkapellen bei der Prozession dabei waren. „Wir hoffen einfach, dass es bald wieder normal wird“, meinte er. Diesmal aber wird der Segen in der Kirche und vor dem Eingang gespendet.

Gottesdienste ins Freie verlegt

Gleich ins Freie werden die Gottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft Lechrain verlegt – wenn es das Wetter zulässt. „Dort können dann mehr dabei sein“, sagt Pfarrer Michael Vogg. Abgesehen von der Kirche in Rott, in der 50 Gläubige mit den Abstandsregeln Platz finden, seien die Kirchen relativ klein. Obwohl es eine Art Behelf ist, kann er der Situation auch etwas Gutes abgewinnen. „Wir feiern ja die Gegenwart Christi unter uns. Und das ist ja mitten im Leben, nicht nur in der Kirche“, da sei eine Feier auf den jeweiligen Dorfplätzen durchaus angebracht.

Schade sei es natürlich schon, dass man auf die Prozession verzichten müsse, denn „gerade bei uns im Lechrain sind diese immer sehr schön“. Aber allein schon die Öffnung, dass jetzt wieder Gottesdienste gefeiert werden dürften, empfindet er als große Erleichterung. „Ich habe erfahren, dass viele Leute Sehnsucht hatten, wieder in die Kirche gehen zu dürfen.“ Nur bei ganz schlechtem Wetter werden die Gottesdienste doch in die Kirchen verlegt, das werde aber kurzfristig entschieden.

Fünf Messen in Penzing

Auch in Penzing plant Pfarrer Martin Rudolph den Gottesdienst im Freien – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. „Wir feiern dann einen Feldgottesdienst vor dem Pfarrheim.“ Insgesamt fünf Messen stehen für ihn und seine beiden Mitarbeiter am Feiertag selbst an, hinzu kommen noch zwei Vorabendmessen. „Das ist wie ein normaler Sonntag“, nimmt es Rudolph gelassen. Ebenso gelassen geht er mit der aktuellen Situation um. „Ich stelle mich emotional darauf ein, dass wir mit dieser Situation wohl noch ein Jahr leben müssen“, sagt er. Umso mehr freue es ihn, dass man inzwischen zumindest mit Einschränkungen wieder Gottesdienste feiern darf. „Ich spüre das Verlangen danach“, sagt Pfarrer Rudolph.

Von vorneherein in den Kirchen wird in der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf gefeiert. „Es finden Messen mit sakramentalem Segen statt“, teilte Pfarrer Konrad Wierzejewski mit. „Das ist der Situation angemessen.“

