vor 51 Min.

Bei einer Oberstufenparty eskaliert die Lage auf einmal

Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg sitzt mal wieder auf der Anklagebank. Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung muss er jetzt hinter Gitter.

Die feucht-fröhliche Oberstufenparty in einem Lokal am Ammersee hatte jetzt für einen 19-Jährigen ein Nachspiel vor dem Jugendeinzelrichter beim Amtsgericht Landsberg. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde der junge Mann von Alexander Kessler zu zwei Wochen Dauerarrest und einer Geldbuße von 2000 Euro verurteilt. Der Angeklagte räumte alles ein und zeigte sich reumütig.

Für den Richter war das nichts Neues. Denn er kennt den Beschuldigten, der seit 2015 jedes Jahr ein Mal vor ihm auf der Anklagebank sitzt: „Ein Mal wegen Betäubungsmitteln, ein Mal nach einem Diebstahl, ein Mal wegen Sachbeschädigung und jetzt wegen einer Körperverletzung“, machte Kessler aufmerksam. Das Geschehen, das vor Gericht landete, spielte sich am 24. April ab.

Mitten in der Nacht eskaliert der Streit vor dem Lokal

Zunächst sollen in der Gaststätte mehrere junge Leute verbal aneinandergeraten sein, nicht schlimm, und ohne nennenswerten Körpereinsatz. Alles schien im Lot zu sein. Das war es aber nicht.

Denn etwas später, frühmorgens gegen drei Uhr, eskalierte der Streit auf der Straße vor der Wirtschaft so richtig. Wie vereinbart, sollte dort ein 24-jähriger Mann mit einem Pkw zwei junge Männer abholen und diese nach Hause fahren. Der Wagen, in dem der Fahrer und zwei Begleiterinnen saßen, stand bereit und wartete. Die Abfahrt verzögerte und verzögerte sich. Denn rings um das Auto gerieten sich wieder mehrere junge Leute verbal in die Haare. Unter ihnen befanden sich der Angeklagte – er wollte angeblich schlichten – und ein Bekannter von ihm.

Als die beiden Männer, die mit dem Auto abgeholt werden sollten, dort Platz genommen hatten, ging es plötzlich mit Füßen und Fäusten zur Sache. Ein 20-Jähriger, der auf der Beifahrerseite saß, öffnete das Fenster und forderte die Umstehenden auf, Ruhe zu geben.

Er wurde mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert und verletzt. In der Beweisaufnahme wurde deutlich, dass der Angeklagte einmal oder öfter auf den Beifahrer eingeschlagen und außerdem gegen die Beifahrertüre getreten hat. Allem Anschein nach waren jedoch mehrere Leute beteiligt.

Ein Opfer kommt halbwegs glimpflich davon

Bei diesem Hin und Her kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Einer der Autoinsassen, ein ebenfalls 19-jähriger Mann, stieg aus: „Ich konnte nicht mehr mit ansehen, wie der Beifahrer geschlagen wird“, sagte er im Gerichtssaal aus. Doch ehe er sich versah, war er von einigen Leuten umringt und soll zu Boden gestoßen worden sein. Als er sich aufrappelte, soll der wartende Pkw-Lenker ganz langsam angefahren sein. Der Mitfahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt noch auf der Straße befand, soll ein Stück hinterhergelaufen und dann zugestiegen sein.

Die Verletzungen, die der Beifahrer abbekommen hatte, erwiesen sich bei einer Untersuchung im Krankenhaus am nächsten Tag als nicht so schlimm. Vor allem war das Nasenbein nicht gebrochen, wie zunächst vermutet worden war.

So viel muss der Angeklagte für den Schaden am Auto bezahlen

Der Sachschaden am Auto dürfte mindestens 3000 Euro ausmachen, berichtete der Fahrer im Gerichtssaal. Er hatte mehrere Gutachten erstellen lassen und einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt. Am Pkw wurden eine große Delle unterhalb des Türgriffs auf der Beifahrerseite und eine kleinere Delle festgestellt.

„Wenn noch mal was passiert, ist eine Jugendstrafe fällig“, mahnte der Richter den Angeklagten. Dem Autofahrer muss er bis Mitte Januar 2000 Euro bezahlen und im Übrigen die zwei Wochen Dauerarrest antreten. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft waren mit dem Urteil einverstanden. (eh)

