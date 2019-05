02.05.2019

Betrunkener fährt gegen Lkw

In der Freinacht gab es einige Einsätze für die Beamten

Ein zehnjähriger Bub aus dem Landsberger Stadtteil Reisch wird die vergangene Freinacht nicht so schnell vergessen. Als er mit Freunden und jeder Menge Toilettenpapier unterwegs war, wurde er von einem Anwohner gepackt und angegriffen. Darüber hinaus registrierte die Polizei mehrere Sachbeschädigungen im Landkreis. In Kaufering ereignete sich zudem ein schwerer Unfall.

Auf sehr rabiate Weise hat ein 47-Jähriger aus einem Ortsteil von Landsberg seinem Ärger über das Brauchtum in der Freinacht Luft gemacht. Laut Polizei war am Dienstag gegen 21.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher mit Toilettenpapier unterwegs. Dem 47-Jährigen missfiel das derart, dass er einen zehnjährigen Buben aus der Gruppe am Hals packte und dann gegen einen Baum und einen Gartenzaun drückte. Anschließend zog er ihn mehrere Meter über einen Fußweg. Nachdem der Junge laut um Hilfe schrie und weniger später dessen Eltern dazu kamen, wurde die Polizei verständigt. Zudem wurde aus Reisch eine Sachbeschädigung aus der Freinacht gemeldet. An einem Haus wurde ein Fenster in rund drei Metern Höhe mit einem unbekannten Gegenstand schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

In der Freinacht verzeichnete die Polizei Landsberg mehrere Einsätze – vorwiegend wegen vermeintlicher Sachbeschädigungen und verdächtiger Wahrnehmungen bezüglich umherziehender Jugendlicher. Die Dießener Beamten meldeten zwei Schmierereien aus Dettenschwang und Utting und mussten zweimal wegen Ruhestörung ausrücken.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr in der Hessenstraße in Kaufering. Dort prallte ein mit zwei jungen Männern (19 und 20 Jahre) besetzter Wagen gegen einen in einem Feldweg geparkten Lkw. Die aus Kaufering stammenden Männer sowie der Lkw-Fahrer, der sich noch im Fahrzeug befand, wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer alkoholisiert und hatte deshalb in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Da der Beifahrer über starke Rückenschmerzen klagte und sich die Beifahrertüre nicht mehr öffnen ließ, musste ihn die Feuerwehr befreien. Der Unfallfahrer erlitt eine Kopfverletzung und und beleidigte bei der Blutentnahme im Krankenhaus einen Polizisten und eine Ärztin. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 14000 Euro. (wimd)

