Bredschneijder-Posting: Ein Rundumschlag gegen alle

Plus SPD-Oberbürgermeisterkandidat Felix Bredschneijder steht in Landsberg wegen eines Mandats in der Kritik. Jetzt wehrt er sich im Internet. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger analysiert das Geschehen.

Das alte Sprichwort, dass Schweigen manchmal Gold ist, ist auch in dem einen oder anderen Fall in der Kommunalpolitik manchmal durchaus wahr. Felix Bredschneijder, Stadtrat, OB-Kandidat und Anwalt von Ingo Lehmann, steht in der Kritik, weil er als Vertreter der Stadt einen ehemaligen Oberbürgermeister vor Gericht vertritt. Dieser Fall wurde im LT ausführlich berichtet und analysiert. Felix Bredschneijder bezeichnet das auf seiner „Landsbergliebtdich“-Facebook-Seite als „verwirrende Berichterstattung“ und die vermeintlichen Nachrichten der letzten Tage als Schmierentheater.

Harte Worte, die er da ausspricht, und auch gegen die Juristin der Stadt hat er in einem Brief mächtig ausgeteilt. So mächtig, dass das sogar dem Grünen-Stadtrat Jost Handtrack in der jüngsten Sitzung zu viel war und er deutliche Kritik an Bredschneijder übte. Bredschneiijder war in der Sitzung aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend und überließ es Dieter Völkel zu antworten. Und dabei kommen natürlich wieder die 141.000 Euro Anwaltskosten zur Sprache, die der frühere Oberbürgermeister Lehmann für Anwalt und Stadtrat Felix Bredschneijder gegen die Stadt einfordert. Ein Fakt, der rechtens sein mag, das analysierte LT-Redakteur Gerald Modlinger ausführlich. Ein Fakt, der aber doch in der Bevölkerung sehr seltsam ankommt. Viele verstehen das nicht und sehen Bredschneijder moralisch in der Pflicht.

Das will der SPD-OB-Kandidat aber in keinster Weise einsehen und setzt deshalb zu einem Rundumschlag gegen alle an und macht so selbst aus einem juristischen Fachstreit einen Skandal. Denn nicht die Tatsache dieser Vertretung ist im Augenblick das wirkliche Problem, das kann man über die Gemeindeordnung und die Rechtsanwaltskammer abklären lassen, sondern die Art und Weise, wie Bredschneijder im Moment gegen die Angriffe vorgeht. Der Fall geht nächste Woche wieder vor Gericht, deshalb wurde er besprochen, und nicht, weil eine Stadtjuristin hier Wahlkampf betreiben möchte und das Thema deshalb genau jetzt diskutieren will. Das ist auch in Wahlkampfzeiten ein sehr harter Vorwurf, bei dem man nicht vergessen sollte, das selbst zu tun, was man einfordert: Loyalität und Anstand einzuhalten.

Eigentlich hat die Justiziarin der Stadt gar nichts gesagt

Die Angriffe auf Petra Mayr-Endhart lassen dies aber vermissen. Vor allem, weil Bredschneijder die Juristin angreift, obwohl sie, wie so oft, eigentlich wieder mal gar nichts gesagt hat. Mayr-Endhart hat sich gar nicht dazu geäußert, wie der Fall Bredschneijder zu beurteilen ist. Sie hatte nur definiert, was in der Gemeindeordnung und der Bundesrechtsanwaltsordnung steht. Der OB-Kandidat wirft ihr nun genau dies vor. Weil er behauptet, dass er Lehmanns Mandat nur auf ausdrücklichen Wunsch des amtierenden OB und des Stadtrats übernommen hat. Und sich nun im Stich gelassen fühlt.

Und dazu gibt es vonseiten der Stadt durchaus ganz andere Aussagen. Bredschneijders Statement auf Facebook ist an vielen Stellen interessant. Der hohe zeitliche Aufwand im Verfahren, unter Aufbringung sämtlicher Ressourcen der Kanzlei und auch, wer nun wirklich zuerst das Mandat für Lehmann hatte – die Kanzlei oder er. Allerdings würde man über solche Dinge, die eh keiner noch beweisen kann, gar nicht nachdenken müssen, wenn Bredschneijder nicht so massiv in der Öffentlichkeit andere als „böswillig“ bezeichnen würde und ihnen Absicht unterstellt.

Das Verfahren ist kompliziert

Problematisch an diesem Fall ist, dass das Ganze im Rahmen des schon sehr komplizierten Derivatsprozesses abläuft. Da kann man nur hoffen, dass der Prozess am Dienstag in Sachen Anwaltskosten wenigstens hier Klarheit bringt. Bredschneijders umstrittenes Mandat und seine Richtigkeit sind in Laienkreisen nicht zu beurteilen.

Dass es jetzt trotzdem so viele tun und dass dabei viel missverstanden wird, ist aber die Folge eines sehr hart auftretenden Anwalts, der anderen die Schuld gibt.

Am Dienstag, 17. Dezember, verhandelt das Verwaltungsgericht in München in der Sache Ingo Lehmann gegen die Stadt Landsberg.