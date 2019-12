vor 5 Min.

Bringen die Krautkrapfen dem OB in Landsberg den Sieg?

Plus Wieder ist im Stadtrat ein Jahr zu Ende und bald ist Kommunalwahl. Welchen Reim sich der dichtende Stadtrat Dieter Völkel darauf macht.

Von Gerald Modlinger

Nur noch vier Monate wird es den Landsberger Stadtrat in seiner jetzigen Zusammensetzung geben, dann treten im Mai die am 15. März gewählten Stadträte ihr Amt an. Und so klang heuer der traditionelle Gedichtvortrag von SPD-Stadtrat Dieter Völkel zum Jahresende teilweise etwas wehmütig.

Ganz zu Anfang wandte sich Völkel den erklärten Stadtratsaussteigern zu – besonders Dr. Reinhard Steuer (UBV). Völkel nahm dessen lange Zeit geübte Praxis aufs Korn, die Sitzungen um 21 Uhr zu verlassen, und zwar auch dann, wenn diese noch gar nicht zu Ende geht: „Unerbittlich rückt der Minutenzeiger vor, Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. bald steht die neunte Stunde – 21 Uhr – bevor. Im Plenum steigt die Spannung weiter, geht er, so wie immer, oder bleibt er? Alle Blicke sich auf ihn richten, irgendeine Regung zeigt er mitnichten, jetzt ist es so weit, es ist Punkt neun und alle Propheten können sich freun, er steht auf und geht – und kommt nach drei Minuten zurück, der OB murmelt: ,Ich hab heut kein Glück’.“ Inspirieren ließ sich Völkel auch von der Kontroverse um das Stadtmuseum und die Landesausstellung sowie von Dr. Wolfgang Weisensees Idee eines eher virtuellen Stadtmuseums. Denn der Oberbürgermeister scheine durchaus Gefallen daran zu finden, weil virtuell, so wäre auch der Stadtrat gut zu haben: „In seinem Geist sah er ihn schon vor sich – den virtuellen Stadtrat, und – rein virtuell – schritt er auch gleich zur Tat, er konnte nach Belieben schalten und walten, der Meiser durfte nur noch Reden unter drei Minuten halten, der Steuer musste schon um 19 Uhr gehen, den Jell ließ er gänzlich im Regen stehen, die Grünen hat er auf die CSU eingeschworen, die UBV hat jede Abstimmung verloren, die SPD versank im Dauerschlaf, die Landsberger Mitte war nur noch brav, es war das reinste Paradies, doch der schöne Traum ihn bald verließ.“ SPD-Stadtrat Dieter Völkel blickt gerne in Reimform auf das politische Jahr in Landsberg zurück. Bild: Thorsten Jordan/Archiv Und die Wahl im März? Entscheiden die Landsberger aus dem Bauch heraus? Da könnten die Kochkünste der Kandidaten wichtig sein. Mathias Neuner hat ein Rezept für Krautkrapfen. Dieter Völkel weiß, was die anderen auftischen: „Der Felix macht einen Rote-Bete-Salat, der Moritz hat ein veganes Schnitzel parat, die Doris serviert ein Mousse au Chocolat (...) fragt sich nur, wer wem am Ende die Suppe versalzt und der OB mit seinen Krautkrapfen nicht doch die anderen niederwalzt.“

