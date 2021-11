Buchloe

06:04 Uhr

Wie es mit der Schwabenhalle in Buchloe weitergeht

Plus Die Schwabenhalle in Buchloe ist lange Zeit die Zentrale für Viehvermarktung in der Region. Nächstes Jahr ist Schluss. Über die Geschichte des Areals, die Nutzung und neue Pläne.

Von Alexandra Hartmann

Wo finden die Vermarktung von Großvieh und Kälbern, politische Vorstellungsrunden und eine Alpaka-Schau unter demselben Dach statt? In der Schwabenhalle im Buchloer Westen. Auch viele Landwirte aus dem Landkreis Landsberg gingen dort ein und aus. Die Rinderauktionshalle befindet sich dort seit dem Jahr 1984. Zwischen 1957 und 1984 vermarktete die Allgäuer Herdebuchgesellschaft (AHG) ihre Tiere mitten in der Stadt in der Bahnhofstraße, wo heute der Immlepark zum Verweilen einlädt.

