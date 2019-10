Bürgermeisterwahl: Wer zieht ins Kauferinger Rathaus ein?

Plus Am Sonntag wählen die Kauferinger einen neuen Bürgermeister. Das LT beantwortet die wichtigsten Fragen zur Wahl.

Am Sonntag, 6. Oktober, wählen die Kauferinger einen neuen Bürgermeister. Dr. Patrick Heißler (GAL) und Thomas Salzberger (SPD) bewerben sich um die Nachfolge von Bärbel Wagener-Bühler (Kauferinger Mitte). Das Landsberger Tagblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zur Wahl.

Warum wird eigentlich ein neuer Bürgermeister gewählt?

Mitte Mai gab die bisherige Amtsinhaberin nach einem Jahr im Amt „aus persönlichen Gründen“ ihren Rücktritt zum 31. August bekannt. Dem Rücktrittsgesuch der Bürgermeisterin stimmte der Marktgemeinderat Anfang Juni einstimmig zu. Vor der Bekanntgabe ihres Rückzugs hatte Bärbel Wagener-Bühler zweimal mehrere Wochen krankheitsbedingt gefehlt.

Wer hat die zurückgetretene Bürgermeisterin bislang vertreten?

Nachdem Bärbel Wagener-Bühler Mitte Mai ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte, teilten sich ihre beiden Stellvertreterinnen Gabriele Triebel (GAL) und Gabriele Hunger (CSU) die Arbeit auf. In der Regel führten sie die Geschäfte im zweiwöchigen Rhythmus.

Wer sind die beiden Kandidaten?

Zum vierten Mal bewirbt sich Thomas Salzberger (SPD) um das Amt des Bürgermeisters. Der 53-Jährige wird dabei auch von CSU und UBV unterstützt. Er sitzt seit 2008 im Marktgemeinderat und ist Leiter der Vergabestelle der Stadt Landsberg. Salzberger ist verheiratet und hat zwei Söhne (18, 24) und eine Tochter (5). Dr. Patrick Heißler sitzt seit 2014 für die GAL im Gemeinderat. Der promovierte Physiker (Bereich Quantenoptik) arbeitet als Produktmanager bei der Firma Delo in Schöffelding. Der 37-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Töchtern (2, 5 und 7 Jahre alt).

Wer darf alles wählen?

Ute Bohr ist in der Verwaltung für die Bürgermeisterwahl verantwortlich. Sie sagt, dass am Sonntag 8106 Wahlberechtigte darüber entscheiden können, wer neuer Bürgermeister wird. Bislang haben rund 1300 von ihnen ihre Briefwahlunterlagen abgeholt. Zuletzt war die Wahlbeteiligung eher gering. Bei der Bürgermeisterwahl im März 2018 lag sie bei 58,77 Prozent, bei der anschließenden Stichwahl bei 52,71 Prozent.

Wo kann gewählt werden?

In den Wahllokalen Thomas-Morus-Haus, Grundschule, Leonhardisaal, Jugendhaus Oval, evangelischer Gemeindesaal, Mittelschule, Bücherei, Kindergarten Paul und Paulinchen sowie Seminarzentrum der Volkshochschule kann am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr gewählt werden. Briefwähler können ihre Unterlagen bis 18 Uhr im Briefkasten am Rathaus einwerfen.

Wann gibt es einen Losentscheid?

Gewählt ist der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Erhalten die beiden Kandidaten die gleiche Zahl an Stimmen, dann muss das Los entscheiden.

Kann die Wahl live verfolgt werden?

In der Verwaltung der Marktgemeinde wird damit gerechnet, dass das Ergebnis der Wahl gegen 19 Uhr feststeht. Auf der Homepage der Gemeinde können die Schnellmeldungen eingesehen werden. Das Rathaus ist am Wahlabend geöffnet. Im Sozialraum im Keller werden die Live-Ergebnisse per Beamer gezeigt.

Wie geht es nach der Wahl weiter?

Am Wahlabend steht fest, wer neuer Bürgermeister in Kaufering wird. Am Montag, 7. Oktober, muss allerdings noch der Wahlausschuss das Ergebnis bestätigen. Einen Tag später, am Dienstag, 8. Oktober, beginnt der neue Bürgermeister ganz offiziell mit seiner Arbeit. In der Regel in der nächsten Sitzung des Marktgemeinderats wird der neue Rathauschef vom ältesten Gemeinderatsmitglied vereidigt.

