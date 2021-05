Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg sinkt wieder

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg liegt weiter stabil unter 100. Lockerungen ab kommender Woche sind damit wahrscheinlich.

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg bleibt stabil. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) am Mittwoch auf 61,5 gesunken. Am Dienstag hatte er noch bei 66,5 gelegen. Nur vier Landkreise in Bayern haben aktuell einen niedrigeren Inzidenzwert - Spitzenreiter ist Neustadt an der Waldnaab (46,6).

Bleibt der Wert stabil unter 100, werden in entsprechenden Regionen bereits ab Montag die Corona-Maßnahmen gelockert. So dürfen beispielsweise Gastronomen ihre Außenbereiche unter strengen Auflagen wieder öffnen.

Sieben Covid-19-Patienten im Landsberger Klinikum

Im Vergleich zum Vortag meldete das RKI im Kreis Landsberg zehn weitere Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 3880 Menschen positiv auf das Virus getestet. 64 Menschen starben bislang mit oder an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Wie das Landratsamt mitteilt, befinden sich aktuell 167 Personen wegen einer Infektion in Quarantäne (Vortag: 175), 245 weitere gelten als enge Kontaktpersonen und müssen daher zu Hause bleiben (Vortag: 261). Im Landsberger Klinikum werden sieben Covid-19-Patienten behandelt. Zwei befinden sich auf der Intensivstation, einer von ihnen muss beatmet werden. (lt)

