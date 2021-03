vor 34 Min.

Corona: Inzidenzwert im Landkreis Landsberg liegt unter 35

Erfreuliche Zahlen kommen am Mittwochvormittag vom Landratsamt Landsberg. Der Inzidenzwert sinkt weiter. Wo der Landkreis im bayernweiten Vergleich steht.

Von Christian Mühlhause

Zwei weitere Menschen sind im Landkreis Landsberg von Dienstag auf Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt das Landratsamt mit. Damit bleibt die Zahl der neu positiv Getesteten auf niedrigem Niveau. Am Dienstagmorgen hatte die Behörde sechs neue Fälle gemeldet und am Montag vier. Insgesamt sind 3098 Personen im Landkreis Landsberg positiv getestet worden, 2967 sind wieder genesen, das sind zehn mehr als noch am Vortag. Seit Beginn der Pandemie gab es im Landkreis 57 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Der niedrigste Wert in ganz Oberbayern

Derzeit befinden sich 74 Landkreisbürger in Quarantäne, die positiv getestet wurden, und weitere 248, die als Kontaktperson 1 gelten. Von Sonntag auf Montag mussten noch 80 positiv Getestete und 293 Kontaktpersonen zu Hause bleiben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der angibt wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat, ist leicht gesunken von 35,7 am Vortag auf jetzt 34,9. Das ist der niedrigste Inzidenzwert in ganz Oberbayern. Betrachtet auf den gesamten Freistaat, stehen vier Landkreise noch besser da.

Im Klinikum Landsberg werden derzeit neun Patienten behandelt. Zwei befinden sich auf der Intensivstation und einer davon wird beatmet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen