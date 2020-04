Corona: Ist in den Kindergärten bald wieder etwas mehr los?

Plus Alleinerziehende Eltern könnten im Rahmen der Notfallbetreuung ihren Nachwuchs jetzt wieder zur Kindertagesstätte bringen. Im Landkreis Landsberg ist man darauf vorbereitet. Auf was dabei geachtet werden muss.

Noch ist nicht alles geklärt, doch die Kindergärten im Landkreis bereiten sich darauf vor, dass ab heute mehr Kinder in die Notbetreuung kommen werden. Vergangene Woche waren es laut Landratsamt um die 70 Kinder, die in den 74 Einrichtungen und von 21 Tagespflegepersonen betreut wurden, ab dieser Woche könnten es um die 300 sein, so die Prognose. Doch der Bedarf ist sehr unterschiedlich, wie das LT erfahren hat.

Ab dieser Woche können auch alleinerziehende Eltern oder beispielsweise Lehrkräfte, die selbst unterrichten, und Familien, in denen nur ein Elternteil im Bereich kritischer Infrastruktur tätig ist, diese Notbetreuung in Anspruch nehmen. Aktuell gilt laut der Pressesprecherin des Landratsamts, Anna Diem, die Empfehlung, maximal fünf Kinder in einer Gruppe zu betreuen. Ob sich diese Gruppen tatsächlich nicht begegnen dürfen, wird sich laut Diem aus den Ausführungen des Sozialministeriums ergeben.

Insgesamt gibt es im Landkreis fast 5000 Betreuungsplätze

Grundsätzlich entschieden die Einrichtungsleitungen, ob ein Kind einen Anspruch auf Notfallbetreuung hat oder nicht: „Sollte es zu Unsicherheiten kommen, werden wir als Fachaufsicht herangezogen und entscheiden in Einzelfällen beziehungsweise unterstützen die Einrichtungen.“ In der Regel meldeten sich die Eltern, die einen systemrelevanten Beruf ausüben. Im Landkreis gab es laut Anna Diem zum Jahreswechsel 4813 geförderte Kinderbetreuungsplätze sowie 88 geförderte Kindertagespflegeplätze.

Die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Gabriel in Dießen, Andrea Thanner, geht davon aus, dass zu den jetzt zehn Kindern, die schon betreut werden, vielleicht noch einmal fünf hinzukommen werden. „Wir rechnen, dass wir neben diesen zwei Gruppen noch eine dritte aufmachen werden.“ Sie wisse auch von zwei Krippenkindern, sodass eine Krippengruppe vorhanden sein wird. In dem sechsgruppigen Kindergarten stehen die Räumlichkeiten zur Verfügung, um mehrere Gruppen unterzubringen. Auch der Garten ist groß, sodass laut Thanner die Gruppen voneinander separiert werden können – oder sie gehen im Wechsel zum Spielen in den Garten. Danach ist natürlich Händewaschen geboten, aber dies hätten die Kinder schon verinnerlicht, sagt Thanner. „Die Kinder gehen viel Händewaschen.“ Der Kindergarten habe schon vor Corona ein Gesundheitsprojekt durchgeführt und da sei den Kindern per UV-Beleuchtung gezeigt worden, was alles an den Händen kleben kann.

Ohne körperliche Nähe geht es nicht

Körperliche Distanz kann nach Andrea Thanners Auffassung aber nicht eingehalten werden – auch nicht zu den Betreuern. „Wir arbeiten in einem Beruf, in dem wir ein Kind anfassen. Krippenkinder müssen gewickelt werden.“ Und wenn Tränen fließen – beispielsweise beim morgendlichen Abschied von Mutter oder Vater, dann werde ein Kind auch auf den Arm genommen.

Weitgehend ohne Kinder ist es heuer im Garten des Kindergartens St. Gabriel in Dießen Frühling geworden. Bild: Julian Leitenstorfer

Thanner erlebt bei Mitarbeitern und bei vielen Bürgern eine Verunsicherung wegen der Pandemie beziehungsweise angesichts der Folgen, die noch nicht abzusehen sind. Auch einzelne Eltern, denen keine Notbetreuung zusteht, riefen an und erkundigten sich. „Es gibt aber kaum jemand, der sich beklagt.“ Einzelne Nachfragen gibt es zwar auch beim Gemeindekindergarten Geltendorf, aber im Augenblick ist dort laut der Leiterin Jutta Freischle keine Notbetreuung nötig. Sie kann sich aber vorstellen, dass sich dies ändert, je länger die Ausnahmesituation andauert. „Irgendwann ist es nicht mehr möglich, die Betreuung in den Familien zu organisieren.“ 103 Kinder kommen normalerweise in die drei Kindergärten und zwei Hortgruppen des gemeindlichen Kindergartens.

In Landsberg wurden bislang 22 Kinder betreut

Wie viele Gruppen ab heute in den städtischen Kindergärten Römerauterrasse und AKE betreut werden, dazu lässt sich laut dem Sprecher der Stadt Landsberg, Andreas Létang, noch keine Aussage machen. „Es ist noch nicht klar, wie groß die Gruppen sein dürfen“, macht Létang darauf aufmerksam, dass das Ministerium dazu noch keine Angaben gemacht habe. Auf der Römerauterrasse seien in den vergangenem Wochen elf Kinder und zusätzlich sechs vom Klinikpersonal betreut worden. Im AKE-Kindergarten seien es drei Kindergartenkinder und zwei Krippenkinder.

Im Kindergarten Römerauterrasse, in dem laut Létang regulär drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen existieren, haben nach den Erkenntnissen des Kindergartens 47 Eltern ein Anrecht, nach den neuen Regelungen ihr Kind betreuen zu lassen, im AKE sind es 14 Kinder.

In Igling sind wieder alle gesund

Für eine Notbetreuung geöffnet ist jetzt auch wieder der Kindergarten in Igling. Dort war in den letzten Märztagen festgestellt worden, dass mehrere Erzieherinnen und über ein Dutzend Kinder mit dem Coronavirus infiziert sind. Alle seien aber wieder gesund, sagt Bürgermeister Günter Först. Vor der Schließung sei ein Kind drei Tage in der Einrichtung gewesen. Försts Information nach wurde es dann jedoch in der Familie betreut. „Das Gesundheitsamt hat den Kindergarten für den 20. April wieder freigegeben“, berichtet Först weiter. Diese Woche seien dort drei Kindergartenkinder und ein Krippenkind betreut worden. „Nächste Woche sind es an einigen Tagen maximal acht Kinder.“ Diese in kleinen Gruppen unterzubringen, wird laut Först in dem Kindergarten, in dem normalerweise vier Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen betreut werden, gelingen.

Bisher gibt es auch nach den Erkenntnissen im Landratsamt noch keine Probleme, die Notfallbetreuung sicherzustellen. „Sollte es zu Engpässen kommen, werden in Zusammenarbeit mit der Fachaufsicht nach Alternativen gesucht“, sagt Sprecherin Anna Diem.

