vor 17 Min.

Corona: Polizei wird zu einer Feier in Landsberg gerufen

In Landsberg haben junge Leute gegen die Corona-Regeln verstoßen. Das ruft die Polizei auf den Plan.

Eigentlich gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Kontaktbeschränkungen. Einige junge Leute haben sich in Landsberg nicht daran gehalten.

Freitagnacht, gegen 22.30 Uhr, erhielt die Polizei Landsberg eine anonyme Mitteilung, dass sich mehrere Personen in einer Wohnung in einer Straße im Landsberger Industriegebiet aufhalten. Dort trafen die Beamten insgesamt sechs Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren an.

Die Personen waren nach Angaben der Polizei aus verschiedenen Haushalten und Landkreisen. So stammten sie nicht nur aus Landsberg, sondern unter anderem auch aus München, Buchloe, dem Allgäu und dem Bereich Fürstenfeldbruck. Alle erwartet nun eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. (lt)

