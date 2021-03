13:59 Uhr

Corona-Schnelltests auch in Landsberg schnell ausverkauft

Die Selbsttests in den Aldi-Filialen waren am Samstag schnell ausverkauft.

Plus Am Samstag startet Aldi den Verkauf von Corona-Schnelltests. In Landsberg kommen die Pakete teils mit Verzögerung an.

Von Thomas Wunder

Auch im Landkreis Landsberg war am Samstagmorgen der Andrang beim Discounter Aldi groß. Dort hatte der Verkauf von Corona-Schnelltests begonnen. Aufgrund des Andrangs und der geringen Stückzahlen an Testpaketen pro Filiale hieß es allerdings bereits nach kurzer Zeit: ausverkauft. Jetzt stellt sich die Frage, wann Nachschub kommt?

Die als Aktionsware an der Kasse verkauften Pakete zum Preis von 24,99 Euro enthalten je fünf Antigenselbsttests. Die Abgabe war auf eine Packung pro Person begrenzt. Ein Aldi-Sprecher sagte dpa, mehr Ware sei unterwegs.

Die Testpakete kommen mit Verspätung

In der Aldi-Filiale in der Augsburger Straße in Landsberg warteten kurz vor 8 Uhr rund 15 Personen auf Einlass. Wer einen Schnelltest kaufen wollte, wurde allerdings enttäuscht. Denn erst um 8.45 Uhr wurden einige Pakete angeliefert. Die gingen dann auch relativ schnell weg. Kurz nach 10 Uhr gab es keine Schnelltests mehr. Ähnliches wurde unserer Zeitung von anderen Filialen im Landkreis berichtet.

Nicht nur Aldi verkauft Corona-Schnelltests, dm möchte voraussichtlich ab Dienstag einsteigen, Rossmann voraussichtlich am Donnerstag. Zudem wollen auch Lidl, Netto Marken-Discount und Norma in das Geschäft einsteigen.

