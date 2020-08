vor 3 Min.

Corona-Tests: Ärger über Anmelde-Hotline in Landsberg

Plus Wer im Pandemiezentrum in Penzing einen Abstrich machen lassen will, muss sich vorher anmelden. Doch einige LT-Leser beschweren sich, dass das alles anderes als einfach sei.

Von Stephanie Millonig

Wer sich für einen freiwilligen und kostenlosen Corona-Test im Pandemiezentrum auf dem Penzinger Fliegerhorst anmelden will, muss eine Servicenummer wählen. Doch die war in den vergangenen Tagen zumeist belegt, wie uns mehrere LT-Leser schilderten und auf unserer Facebookseite schrieben. Wie das Landratsamt darauf reagiert hat, wie lange man jetzt warten muss und wie sich die Infektionszahlen im Landkreis Landsberg entwickeln.

Das Problem bei der Servicenummer 08191/129-1770: Am Dienstag und Mittwoch hieß es zumeist „alle Mitarbeiter sind im Gespräch“, der Anschluss war besetzt. Ob der Anrufer in der Leitung bleiben oder die Nummer erneut wählen sollte, war nicht ersichtlich. „Die Nummer ist dauerbesetzt“, kritisiert ein LT-Leser in einer E-Mail an unsere Redaktion. „Welchen Nutzen hat die beste Corona-Warnapp, wenn der Bürger nach einer Risiko-Begegnung nicht getestet werden kann, weil das Testzentrum weder telefonisch noch schriftlich erreichbar ist?“, hinterfragte er. Der Leser bemängelte auch, dass erst wieder ab Montag getestet wird. Letztendlich habe er sich an einen Arzt gewandt und dort den Test gemacht.

Das Personal wurde verdoppelt

Auch auf der FB-Seite des LT wird kommentiert, dass man bei der Servicenummer nicht durchkomme: „Ich versuche es schon den zweiten Tag erfolglos“, schrieb ein User. Das Landratsamt reagierte: Statt der Anfangs zwei, sitzen nun vier Personen am Servicetelefon. Und die Anrufer werden aufgefordert, in der Leitung zu bleiben. Rund sieben Minuten dauerte es bei einem Testversuch am Donnerstag, bis der Anruf angenommen wurde. Eine Leserin, die sich am Dienstag ebenfalls hilfesuchend ans LT gewandt hatte, berichtet, letztendlich durchgekommen und sehr freundlich behandelt worden zu sein.

Philip Richter ist stellvertretender Vorstand und kaufmännischer Leiter an Klinikum Landsberg und für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), das die Teststrecke in Penzing betreibt, zuständig. Er berichtet, dass Dienstag bis Donnerstag täglich rund 70 Personen im Pandemiezentrum getestet worden seien. Die meisten kämen aus dem Landkreis, aber auch aus den umliegenden Kreisen. Das Pandemiezentrum in Penzing zählt zum Testkonzept des Freistaats, jeder Bewohner Bayerns kann sich dort testen lassen.

Die Versichertenkarte soll parat liegen

Richter erläutert, wie wichtig es sei, dass die Anmeldungen richtig aufgenommen würden, damit später ein positiv Getesteter auch informiert werden könne. „Es braucht eine sichere Nachverfolgung.“ Und er bittet Anrufer, die nötigen Informationen parat zu haben, damit die Anmeldung zügig abgewickelt werden kann. Nötig sei die Versichertenkarte und auch die eigene Mobilfunknummer soll man durchgeben.

In einer Halle am ehemaligen Fliegerhorst Penzing wird jetzt auf vier Spuren getestet. Bild: Thorsten Jordan

„Wir versuchen, zu verbessern, was zu verbessern ist“, sagt auch die Pressesprecherin am Landratsamt, Anna Diem. Im Landratsamt selbst habe es nicht viele Reklamationen gegeben. In der Regel dauere es zwei Tage, bis die Ergebnisse vorlägen. Wer negativ getestet wird, bekommt laut Anna Diem vom MVZ Bescheid, wer positiv ist, vom Gesundheitsamt, da dann auch das weitere Prozedere geregelt werde.

Sieben neue Corona-Fälle seit Mittwoch

Gerüchteweise war die Rede davon, dass wieder Corona-Patienten im Klinikum behandelt werden, doch dem ist laut Philip Richter nicht so. Aktuell gibt es laut Auskunft des Landratsamts 25 Infizierte im Landkreis, die in Quarantäne sind, am Mittwoch waren es noch 18. Wie Anna Diem sagt, handelt es sich bei den neuen Fällen nicht um in Penzing Getestete, sondern um Reiserückkehrer mit positivem Test.

