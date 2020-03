vor 42 Min.

Corona-Verstöße: Polizei löst Runde am Lagerfeuer auf

Die Polizei Landsberg hat am Freitag am Penzinger Baggersee eine Runde an einem Lagerfeuer aufgelöst.

Die Polizei ahndet die Verstöße gegen die Corona-Auflagen konsequent. Am Penzinger Baggersee bekommen das fünf Leute zu spüren und müssen jetzt eine Strafe bezahlen.

Das wird teuer für einige Leute, die am Freitag gemütlich am Penzinger Baggerweiher an einem Lagerfeuer saßen. Beamte der Polizei Landsberg haben die Runde wegen Verstoß gegen die geltenden Ausgangsbeschränkungen aufgelöst. „Denn das stellt eindeutig keinen triftigen Grund für das Verlassen der eigenen Wohnung dar“, so die Polizei.

Auf jede der fünf Personen wartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro. Denn die Polizei wird eine entsprechende Mitteilung ans Landratsamt machen, das dann ein Bußgeld verhängt. Am gestrigen Freitag verzeichnete die Polizei vier weitere Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung. (lt)

Lesen Sie dazu auch:Verstoß gegen Corona-Auflagen: Bayern erlässt Bußgeldkatalog

Themen folgen