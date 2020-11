12:22 Uhr

Corona: Weiterer Todesfall im Landkreis Landsberg

Im Pandemiezentrum des Landkreises in Penzing werden Corona-Tests durchgeführt.

Im Landkreis Landsberg ist ein weiterer Patient an Covid-19 gestorben. Die Zahl der Corona-Fälle steigt leicht an.

Von Thomas Wunder

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person gestorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer im Landkreis in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung auf 13. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich um einen hochbetagen Mann mit Vorerkrankungen.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen, die deswegen in Quarantäne müssen, ist von Donnerstag auf Freitag von 251 auf 272 angestiegen. Gleichzeitig befinden sich 737 Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne. Am Donnerstag waren es 720.

Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg sinkt minimal

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz, der angibt, wie viele Infizierte auf 100.000 Einwohner kommen, lag am Freitag (0 Uhr) laut Robert-Koch-Institut bei 153,8 und damit geringfügig unter dem Wert vom Donnerstag (154,6).

