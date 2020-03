Coronavirus: Hurlacher Partnerschaftsfeier abgesagt

Plus Eigentlich wollten Hurlach und Cannero Riviera in Italien ihre Partnerschaft besiegeln. Doch die Angst vor dem Coronavirus sorgt für eine Absage.

Eigentlich wollten Hurlachs Bürgermeister Wilhelm Böhm und sein Amtskollege Federico Carmine aus Cannero Riviera am nächsten Samstag in der kleinen Ortschaft am Lago Maggiore die Partnerschaftsurkunden unterzeichnen. Doch der offizielle Akt und das gleichzeitig stattfindende Zitronenfest müssen abgesagt werden. Der Grund: die Angst vor dem Coronavirus.

Die Unterzeichnung und das Fest sollen laut Bürgermeister Wilhelm Böhm so schnell wie möglich nachgeholt werden. Wann, das kann der Hurlacher Rathauschef allerdings noch nicht sagen. In Italien steigt die Zahl der Coronavirus-Erkrankten derzeit immer weiter. Über 20 Menschen sind an den Folgen des Virus bereits gestorben, mehr als 800 Personen gelten als infiziert. Zu den am schwersten betroffenen Regionen zählt auch die Lombardei. Cannero Riviera liegt zwar im Piemont , doch die anderen Seeseite gehört zur Region Lombardei.

Bild: Wilhelm Böhm

Am Samstag, 7. März, wollten die beiden Gemeinden eigentlich besiegeln, was vor ein paar Jahren als kleines Pflänzchen spross und sich mittlerweile prächtig entwickelt hat. Hurlachs Bürgermeister Wilhelm Böhm und Federico Carmine , Sindaco von Cannero Riviera , wollten die Partnerschaftsurkunde unterzeichnen. Dass die Urkunde nicht nur ein schönes Blatt Papier bleibt, die Unterschriften vielmehr der Beginn einer lebendigen Gemeindepartnerschaft sind, dafür will Böhm nach besten Kräften sorgen. Er habe ja dann Zeit, meint der 62-Jährige nicht nur in Anspielung auf das Ende seiner Zeit als erster Bürgermeister der Gemeinde Hurlach. Zur gleichen Zeit beendet er auch seinen Dienst im Rechenzentrum einer Bank.

Böhm denkt an einen regelmäßigen Jugendaustausch zwischen den beiden Gemeinden, an die Organisation von Fahrten. Besuchern aus Italien möchte er die Schönheiten der Region Landsberg näher bringen. Die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde wäre im Übrigen nicht im Vorbeigehen geschehen, sagt Böhm. Sie wäre eingebettet gewesen in die alljährliche „Festa degli agrumi“, das Fest für alle Zitrusfrüchte, dessen Hauptthema heuer die Zitrone ist. Eine große Delegation aus Hurlach wollte dazu nach Cannero reisen. Touristenführerin Caterina Zago hätte ein umfangreiches Programm erstellt, auch die Blaskapellen von Hurlach und Cannero hätten gespielt. Besichtigungen und Besuche der Ausstellung und der anlässlich des Festes für die Allgemeinheit geöffneten Privatgärten hätten das Programm abgerundet, das man nun aber für den neuen Termin sicher in gewissen Punkten ändern muss.

Bild: Wilhelm Böhm

Cannero Riviera hat dank seiner nach Süden ausgerichteten Lage direkt am See ein so mildes Klima, dass Zitrusfrüchte ganzjährig draußen wachsen und reifen können. In vielen Privatgärten und einem speziellen Park des Ortes sind an die 50 Zitronensorten zu bestaunen. Etwas ganz besonderes ist die nach dem Ort benannte „Canarone“, eine Zedratzitrone, deren Schale, darauf schwören Kenner, die beste ist für den Ansatz von Limoncello (Zitronenlikör). Unter Teetrinkern hat der Bercencione mit dem Aroma frischer Limonen, Bergamotten, Orangen große Bekanntheit.

Dass es mit dem Ort am Lago Maggiore zu einer Partnerschaft mit Hurlach kam, sei reiner Zufall, sagt Wilhelm Böhm. Er habe sich vor Jahren mal wieder von seiner Frau zu einer Reise überreden lassen, erzählt er. Ein guter Bekannter habe ihm den Tipp mit Cannero Riviera gegeben. Bei einer Führung durch das Museum sei er mit Caterina Zago ins Gespräch gekommen, es folgte ein Treffen mit dem dortigen Bürgermeister. Der sei sofort Feuer und Flamme gewesen, erinnert sich Böhm. „ Federico Carmine war auf der Suche nach einer Partnergemeinde. Und der nördliche Nachbarort Cannobio hatte mit Winterhausen in Unterfranken schließlich schon eine.“