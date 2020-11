12:32 Uhr

Covid-19-Patientin Manuela Sauter: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Plus Die Landsberger Gastronomin Manuela Sauter trifft der Lockdown light hart. Jetzt ist sie an Covid-19 erkrankt. Sie redet offen über ihre Krankheit und richtet einen Appell an alle.

Von Thomas Wunder

Sie ist vielleicht die bekannteste Vertreterin der Landsberger Gastroszene: Manuela Sauter. Die Betreiberin der Sonderbar und der Bar „Zim-mer“ ist eine, die sagt, was sie denkt – auch in der Öffentlichkeit. Zuletzt war die 48-Jährige eines der Gesichter der Aktion #savelandsberglocals, bei der Betroffene des Lockdowns mit Porträtfotos auf der Karolinenbrücke auf ihre Situation hinweisen. Jetzt ist Manuela Sauter selbst an Covid-19 erkrankt. Via Facebook schildert sie den Verlauf ihrer Krankheit und richtet einen eindeutigen Appell an alle.

„Kennst Du jemanden persönlich, der Corona hatte?“ So beginnt Manuela Sauter ihren Text auf ihrer Facebook-Seite. Das sei eine Frage gewesen, die seit März oft gestellt wurde – im familiären wie im beruflichen Umfeld sowie auch im Freundeskreis. „Die üblichen Reaktionen waren meist ein nachdenkliches Schweigen, ein zögerliches ,ein Bekannter vom Bekannten’ oder wie in den meisten Fällen ein ,Nein’. Jetzt im November kennen zumindest meine Freunde und Bekannten jemanden: Mich – ich wurde positiv auf Corona getestet.“

Der Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide

Danach schildert Manuela Sauter den Verlauf der Krankheit. Sie habe sich selbst, pünktlich zum Lockdown und der Schließung ihrer Lokale, in Quarantäne begeben, weil es ihr nicht gut ging. Zu Beginn habe sie Schüttelfrost und klassische Grippesymptome gehabt. Aber innerhalb weniger Tage habe sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechtert. Sie hatte starke Kopf- und Gliederschmerzen und war komplett außer Gefecht gesetzt.

Manuela Sauter ließ sich testen und erhielt einen Tag später das positive Ergebnis. Danach verschlechterte sich ihr Zustand zusehens. „Ich verlor meinen Geschmacks- und Geruchssinn komplett und hatte große Mühe klar zu denken, zu sprechen oder mich auf irgendetwas zu konzentrieren. So etwas habe ich noch nie erlebt“, schreibt sie.

Die 48-Jährige hat keine Ahnung, wo sich angesteckt haben könnte. „Wichtig ist nur, dass ich keine weiteren Personen angesteckt habe.“ Sie habe Corona nie „belächelt“, schreibt sie. Allerdings habe sie für sich auch gedacht: Wenn man es als gesunder Mensch bekommt, wird es schon nicht schlimmer/anders sein als eine Grippe. „Ich wurde eines besseren belehrt und wünsche es wirklich keinem. Mein Verlauf war alles andere als leicht, aber ich musste Gott sei dank nicht erfahren, wie es sich anfühlt, gar keine Luft mehr zu bekommen.“

Geruchs- und Geschmackssinn kehren langsam zurück

Mittlerweile ist Manuela Sauter auf dem Weg der Besserung. „Ich hatte am Tag 15 das erste Mal kaum noch Kopfschmerzen und mein Geruchs-/Geschmackssinn kehrt auch langsam wieder zurück“, schildert sie. Ihre Erschöpfung sowie ihre Muskel- und Gliederschmerzen seien ab Tag zwölf nur schrittweise weniger geworden und und seien nur noch schubweise über den Tag verteilt gekommen.

Warum macht Manuela Sauter ihre Krankheit öffentlich? Sie möchte, dass niemand das Coronavirus auf die leichte Schulter nimmt. „Auch wenn es weh tut und uns ein düsterer Winter bevor steht: Seid vorsichtig, haltet Abstand, beschränkt Eure (physischen!) Kontakte auf ein absolutes minimum und tragt Eure Maske! Haltet Euch an die Regeln und schützt die anderen und Euch!“ Auf ihr Schreiben erhält die Landsberger Gastronomin zahlreiche Genesungswünsche und viel Anerkennung, dass sie ihre Erkrankung öffentlich gemacht hat.

Die Protestaktion an der Karolinenbrücke in Landsberg. Bild: Julian Leitenstorfer

Als Wirtin trifft Manuela Sauter der erneute Lockdown hart. Anfang November hatte sie im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt, dass sie ernsthaft überlegen müsse, eines ihrer Lokale zusperren zu müssen, wenn der Lockdown länger als einen Monat andauern würde. Und so beteiligte an der Aktion #savelandsberglocals, bei der vom Lokcdown Betroffene auf ihre Situation aufmerksam machen. Neben 97 anderen hängt seitdem auch von Manuela Sauter ein Porträtfoto an der Landsberger Karolinenbrücke.

Die Idee dazu war laut Sauter bei einem Treffen der Landsberger Gastroszene und Bastian Georgi von Rebelz Sound entstanden. Georgi habe die Idee mit den Bildern gehabt. So sehe man auch, wie viele betroffen seien. Nach dem ersten Lockdown habe man sich in der Gastronomie auf die Auflagen eingestellt, sagt Manuela Sauter. „Wir haben es irgendwie hinbekommen, wir hatten keine Corona-Infektion in den beiden Bars.“ Doch der neue Lockdown ziehe einem den Boden unter den Füßen weg.

