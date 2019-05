11:09 Uhr

Das Parkdeck am Ziegelanger lässt weiter auf sich warten

Am Landsberger Ziegelanger gibt es bereits ein Parkdeck. Ein weiteres soll folgen, da dort 40 neue Wohnungen entstanden sind.

Wie lässt sich das Parkproblem im Landsberger Osten lösen? In Sachen Verkehr im Hinteranger gibt es interessante Zahlen.

Von Gerald Modlinger

Nach wie vor problematisch ist offenbar die Parksituation am Ziegelanger in Landsberg. Jedenfalls kam das Thema in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses auf den Tisch: Berthold Lesch (CSU) berichtete, dass er bislang immer noch keine Bauarbeiten für das von dem Wohnbauunternehmen Vonovia angekündigte Parkdeck wahrgenommen habe. Deshalb halte er es für unwahrscheinlich, dass der im Winter angekündigte Fertigstellungstermin eingehalten werde.

Um die Parksituation im Ziegel-anger zu entspannen, schlug Lesch vor, die Straße entlang des Uniper-Geländes zur Einbahnstraße zu erklären. „Dann kann man rechts und links parken und 50 bis 60 Parkplätze gewinnen.“ Vonovia hatte am Ziegelanger 40 neue Wohnungen errichtet – ganz fix in Modulbauweise wurden die Wohnungen hochgezogen. Nicht ganz so schnell geht es mit dem Parkdeck.

Lesen Sie dazu auch: Wenn ein Kran ein Haus baut // Verkehrschaos am Ziegelanger?

Im Februar hatte Stadtbaumeisterin Birgit Weber in der Bürgerversammlung berichtet, dass das Parkdeck im März hätte fertiggestellt werden sollen. „Allerdings hatte die Firma, die das Parkdeck aufstellen sollte, intern große Schwierigkeiten, sodass sich die Fertigstellung auf Juni verschiebt.“ Laut Vonovia wird das neue Parkdeck 213 Pkw-Stellplätze umfassen, 120 davon würden neu errichtet. Man bedauere die Verzögerung, hatte es damals geheißen. Außerdem habe man für einen Teil der Nutzer Ersatzparkplätze bereitstellen können. Für eine aktuelle Stellungnahme war bei dem Unternehmen niemand erreichbar.

Ein weiteres Verkehrsthema sprach Petra Kohler-Ettner (CSU) an. Sie wollte wissen, ob während der Einbahnstraßenregelung während der Pflastersanierung auf dem Hauptplatz eine Verkehrszählung gemacht wurde. Mathias Rothdach vom Referat für Stadtplanung und Umwelt informierte, dass die Fahrzeuge im Hinteranger gezählt worden seien. Es sei eine 24-Stunden-Belastung von rund 10.000 Fahrzeugen festgestellt worden. Aktuell ohne Einbahnstraße auf dem Hauptplatz seien es 5000.

Themen Folgen