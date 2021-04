vor 31 Min.

Demo: Zweifel und Wut wegen der Corona-Maßnahmen in Dießen

Die Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen fand in Dießen auf dem Parkplatz an der Rotter Straße statt.

Plus Rund 100 Personen folgen in Dießen dem Aufruf einer Initiative und beteiligen sich an einem Autokorso und einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen. Was sie bewegt.

Von Petra Straub

In Dießen haben am Samstagnachmittag rund 100 Menschen mit einem Autokorso und einer anschließenden Kundgebung gegen die Corona-Politik demonstriert. Das LT hat sich unter den Teilnehmern umgehört, warum sie zu der Veranstaltung gekommen sind. „Ich will mein Leben zurück“, „Selber denken unerwünscht!“ und „Keine Pseudo-Impf-Menschenversuche“: In fetten Lettern standen ihre Anliegen und Sorgen auf Motorhauben und Autoscheiben der 60 Fahrzeuge an der Dießener Markthalle. Beim anschließenden Autokorso entlang des westlichen Ammersees machten sie ihrem Unmut über die aktuellen Corona-Regelungen Luft. Die Polizei begleitet den Konvoi nach Eching Bei der Fahrt durch die Ortschaften sind ihre Botschaften aus Lautsprechern zu hören. Dazu aufgerufen hatte die Dießener Bewegung „Gemeinsam frei“. Die Polizei begleitete den Konvoi nach Eching und zurück und war auch bei der anschließenden Kundgebung an der Rotter Straße in Dießen vor Ort. Julia aus Dießen, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat die Veranstaltung bei der Marktgemeinde angemeldet. Sie erklärt die Zusammensetzung der erschienenen Bürger: „Es sind Menschen, die nicht mehr können, deren Grundrechte beschnitten werden.“ Und sie nennt das Ziel der Demonstration: Bürger, die sich bislang noch nicht getraut hätten, sich zu engagieren, sollten sehen, „dass sie nicht allein sind“. Situation der Kinder wird beklagt Warum die Mutter einer Patchwork-Familie mit sieben Kindern teilnimmt? „Weil wir uns um die Gesundheit unserer Kinder Sorgen machen“, sagt die Frau aus Dießen, die sich gegen die Masken- und Testpflicht bei Kindern ausspricht und über den psychischen Druck klagt, dem Kinder in der aktuellen Situation ausgesetzt seien. „Ich möchte, dass Kinder glücklich mit anderen spielen dürfen.“ Die Frau sei es auch leid, wegen ihrer Forderungen beschimpft zu werden, sagt sie. Schreinermeister zweifelt an, dass es eine Pandemie gibt Die ehemalige Krankenschwester Ingrid aus Dießen erklärt, dass sie nicht verstehen könne, „warum sich alle auf den Virologen Christian Drosten stützen“ und vertritt die Ansicht, dass viele Bürger „aus Angst ihren Verstand ausschalten“. Schreinermeister Florian Kuhn aus Perchting nimmt mit seinem „Friedensfahrzeug“ (einem umgebauten Polizeifahrzeug) teil. Er bezeichnet die Corona-Pandemie als „wissenschaftlich nicht belegt“ und spricht sich gegen die Maskenpflicht aus. Auf Nachfrage des LT, woran er das festmacht, äußert er, dass der Nachweis erst erbracht werden könne, wenn "Corona-Tote obduziert werden und nachgewiesen wird, dass sie an Corona gestorben sind." Zu Beginn der Pandemie war dies tatsächlich ein strittiges Thema. Inzwischen haben aber zahlreiche Obduktionen stattgefunden. Diverse Medienberichte finden sich dazu im Internet. Die Hoffnung ruht auf den Gerichten Als „selbstdenkend“ beschreibt sich Teilnehmer Martin Breitschaft aus Hofstetten. „Ich war nie politisch“, sagt er und ist zum Autokorso nach Dießen gekommen, weil er die Maßnahmen der Volksvertreter nicht mehr nachvollziehen könne, wie er sagt. Bei der Kundgebung beklagt Architekt Manfred Heinlein aus Dießen in seiner Ansprache, dass es in Sachen Corona „keine wissenschaftliche Auseinandersetzung“ gebe und „die „Demokratie nur noch auf dem Papier“ existiere. Als „Lichtblick“ bezeichnete er Amtsgerichte, die die Corona-Politik, „komplett zerpflücken“. Die Polizei war mit elf Beamten vor Ort. Foto: Julian Leitenstorfer Der Reichlinger Rainer Christl, regional aktiv in der Partei „Die Basis“, rief bei seiner Ansprache zum politischen Engagement für Freiheit, Machtbegrenzung und Achtsamkeit auf, bevor am Ende der Veranstaltung eine siebenfache Großmutter das Wort ergriff, um mit den Worten von Teresa von Avila für Zuversicht, Geduld und Liebe zu werben und dann zum Song „In the beautiful tomorrow“ ein Tänzchen zu wagen. Die Veranstaltung ist laut Dießens Polizeichef Alfred Ziegler „ruhig verlaufen“. Elf Beamte seien im Einsatz gewesen. Einige Teilnehmer der Demo hätten allerdings auf die Maskenpflicht hingewiesen werden müssen. Lesen Sie dazu auch: Landsberg: Es hagelt Anzeigen wegen Maskenverstößen

Wem Ärzte im Landkreis Landsberg ein Maskenattest ausstellen

Neuer Ärger für Kron

