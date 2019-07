vor 23 Min.

Der nächste Derivate-Prozess?

Im Füssener Fall will die Bank jetzt gegen das Landratsamt Ostallgäu klagen. Landsberg blickt gespannt auf dieses Verfahren

Der Rechtsstreit der Stadt Füssen gegen eine Münchner Privatbank wegen Verlusten aus Zinsgeschäften könnte sich noch länger hinziehen. Wie sich bereits bei einem Verhandlungstermin im Mai angedeutet hatte, will die Bank nun auch gegen den Freistaat Bayern klagen. Die Bank habe dies jetzt bei einem weiteren Termin vor dem Münchner Landgericht vor Kurzem klargemacht, berichtete Stadtkämmerer Marcus Eckert im Füssener Stadtrat. In Landsberg wird dieses Verfahren aufmerksam verfolgt. Denn die Stadt verlor bei Zinsgeschäften über dieselbe Privatbank mehrere Millionen Euro.

Die Klage vor dem Verwaltungsgericht Augsburg richtet sich konkret gegen einen Bescheid des Landratsamts Ostallgäu: Dieses hatte mitgeteilt, dass es fünf Zinsgeschäfte als unwirksam einstuft, da die Stadt Füssen vor Abschluss der sogenannten Swaps keine Genehmigung bei der Kreisbehörde beantragt hatte. Sollte es so kommen, habe der Richter des Landgerichts klar gemacht, den Swap-Prozess ruhen zu lassen, sagte der Rechtsanwalt Dr. Jochen Weck. Er vertritt die Stadt Füssen und vermutet, dass im September klar ist, wie es weitergeht. Bei dem Rechtsstreit geht es für die Kommune um einen möglichen Verlust von 5,4 Millionen Euro. Sie sieht aufseiten der Bank eine falsche Beratung, was diese bestreitet.

Der angekündigte Gang vor das Verwaltungsgericht dürfte auch für den Rechtsstreit zwischen der Stadt Landsberg und der Bank nicht ohne Folgen bleiben. Auch hier wird darüber gestritten, ob die Beratung der Bank sachgerecht war und wer am Ende für den finanziellen Schaden aufkommen muss, für den die Stadt zuletzt Rückstellungen von 4,8 Millionen Euro gebildet hat.

In Landsberg keimten aufgrund der Entwicklung im Füssener Fall Hoffnungen auf, dass man ebenfalls ungeschoren aus den verlustreichen Derivatgeschäften herauskommt. Der für den Füssener Fall zuständige vorsitzende Richter hatte nämlich in den Raum gestellt, dass die Füssener Zinswetten aufgrund der fehlenden Genehmigung des Landratsamts von vornherein unwirksam gewesen sein könnten.

Ende Januar verweigerte auch das Landsberger Landratsamt eine (nachträgliche) Genehmigung der bereits zwischen 2008 und 2010 in Landsberg abgeschlossenen Derivatgeschäfte. Man hatte also die gleiche Ausgangsposition wie die Stadt Füssen. Allerdings, so berichtete die Landsberger Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart bereits aus einer Verhandlung vor dem Landgericht im Mai, gehe die Bank gegen die verweigerte Genehmigung vor. Ihr Widerspruch sei zwar von der Regierung zurückgewiesen worden, die Sache könne aber beim Verwaltungsgericht landen – und dann würde man das Verfahren am Landgericht erst einmal aussetzen, bis die Verwaltungsrichter entschieden haben. (ger/dr)

