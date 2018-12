vor 20 Min.

Der neue Rathausflügel wird mit Beethoven eingeweiht

Premiere im Festsaal des Historischen Rathauses: Der neue Steinway-Flügel erklingt dort zum ersten Mal. Im Publikum sitzen viele Gäste, die beim Kauf mitgeholfen haben.

Von Dominic Wimmer

Es war eine klanghafte Taufe. Auf dem neuen Flügel wurde im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg gestern erstmals ein Konzert gespielt. Und die ersten, die den Steinway-D-Konzert-Flügel an seinem neuen Platz live erleben durften, waren die Sponsoren, die den Kauf erst ermöglicht hatten. „Sie alle haben einen besonderen Bezug zu diesem Instrument, das wir Ihnen heute vorführen wollen“, sagte Dritter Bürgermeister Axel Flörke und blickte auf den steinigen Weg der Anschaffung des Flügels zurück. Diesen brachten die Pianisten Hisako Kawamura und Markus Philipper (Epfenhausen) mit zwei Sonaten von Beethoven beim exklusiven Sponsorenkonzert wunderbar zum klingen.

Der Festsaal im Historischen Rathaus wurde schon lange nicht mehr von so perfekten Klavierklängen erfüllt. Dass der rund 160.000 Euro teure Konzertflügel jeden Cent wert ist, bekamen die Ehrengäste schnell zu hören. Zuerst spielte Markus Philipper die Sonate 32 von Ludwig van Beethoven. Dieses Werk hatte der Komponist im 19. Jahrhundert Erzherzog Rudolph von Österreich gewidmet. Und Philipper glänzte mit Spiel. Kein Wunder: Der 19-Jährige ist nicht nur Kulturförderpreisträger des Landkreises (2017), sondern erhielt im September bei der Vergabe des Ellinor Holland Kunstpreises unserer Zeitung eine Sonderauszeichnung. Fraglich ist allerdings, ob die Wahl des Stücks so glücklich war. Jedenfalls war es eine große Herausforderung.

Lesen Sie auch ein Porträt über den Nachwuchspianisten: Wie ein Penzinger Pianist die Musikwelt erobern will



Vor mehr als drei Jahren wurde ein eigener Verein gegründet

Etliche Preise, darunter den Internationalen Musikwettbewerb der ARD, hat Hisako Kawamura gewonnen. Die 37-Jährige ist gebürtige Japanerin, wuchs in Düsseldorf auf und unterrichtet heute als Professorin an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Kawamura spielte gestern nicht nur die Beethoven-Sonate 21 (“Waldstein“-Sonate) und spielte mit ihrem intensiven Spiel vom ersten Ton an. Hier merkte man sofort: Sie und der Flügel sind eine Einheit. Kein Wunder: Denn die Pianistin spielte bei der Beschaffung des Flügels eine entscheidende Rolle. „Sie hat ihn getestet und gesagt: ’Den müsst ihr nehmen’“, berichtete Axel Flörke. Der Kulturbürgermeister lieferte den Gästen einen Rückblick auf die vergangenen Jahre, in denen der Förderverein Rathauskonzerte Gelder für den Kauf des neuen Flügels akquirierte.

Unter dem Motto „Den Konzerten Flügel wachsen lassen“ wurde der Verein am 1. Mai 2015 gegründet. „Wir haben viele Spendenbriefe geschrieben“, so Flörke, der auf viele großzügige Spender – an erster Stelle die Stadt Landsberg und die Sparkassenstiftung – und etliche Aktionen zurückblickte. In Penzing wurde zum Beispiel ein Kunstflohmarkt organisiert, es gab eine Kunstauktion sowie diverse Benefizkonzerte. Mit den musischen Beratern habe man sich schließlich darauf verständigt, dass es ein Steinway-Flügel werden sollte.

Der schwere Flügel wurde von Hand nach oben gebracht

Vor einigen Wochen war es dann soweit: Am 12. Dezember wurde das gute Stück – es ist drei Jahre alt und war zuletzt in der Münchner Philharmonie im Einsatz – geliefert. „Es war ein aufregender Moment. Die Frage war: Wie bringen wir das Teil hier rein?“, so Axel Flörke. Denn der neue Flügel ist rund 50 Zentimeter länger als sein Vorgänger, der in die Jahre gekommen war. Die Fenster zum Festsaal seien lediglich drei Zentimeter breiter als das Instrument. Allerdings wurde der Flügel dann per Muskelkraft in den dritten Stock befördert. „Wir haben den Vertrag geschlossen, dass der Flügel hier oben angenommen wird“, berichtete Flörke den Ehrengästen von der schweißtreibenden Arbeit. Denn der Flügel – er wiegt insgesamt rund 500 Kilo – wurde von zwei Mitarbeitern und einem Zuarbeiter von Hand nach oben getragen. Kein leichtes Unterfangen, denn das Treppenhaus hat drei Absätze. „Sie sind nun die ersten, die ihn hören werden“, dankte Axel Flörke den anwesenden Spendern. Und die durften ihre Hörprobe genießen.

So sieht der Konzertfahrplan aus

Für Jedermann starten die Rathauskonzerte dann schon diese Woche. Am Donnerstag, 3. Januar, (ab 18 Uhr) gibt es Werke von Schumann, Brahms und Bottesini. Auftreten werden Matthew McDonald (Kontrabass) und Yannik Rafalimanana (Klavier). Hisako Kawamura, die gestern auftrat, wird am 12. Januar dann von Jano Lisboa (Viola) und Uli Witteler (Violoncello) begleitet. Für Kawamura war es übrigens eine „große Ehre und Auszeichnung“ als Beraterin bei der Beschaffung des neuen Konzertflügels für Landsberg tätig zu sein.

Themen Folgen