Die Gerüchteküche um den Papierbach brodelt

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie, die den Abriss der ehemaligen Pflugfabrik dokumentiert.

Ende 2018 soll Baustart sein

Was Passanten derzeit in Sachen Baustelle sehen, ist der Aushub des Oberbodens in drei Teilbereichen, östlich südwestlich der Bahnlinie. Die Erstellung der Baugrube (Spuntwände, Bohrpfähle) für drei Abschnitte ist von Juni bis September geplant. Der Bau von A1 und B2 startet dann voraussichtlich im November/Ende des Jahres 2018 bis Ende 2020, heißt es von „ehret + klein“.

Wie reagiert man seitens der Stadt Landsberg auf die Gerüchte, dass der Projektträger trotz offiziellen Dementis vor einem Abschied steht? „Ich höre davon das erste Mal, dass das Gesamtpaket verkauft werden soll“, sagt Oberbürgermeister Mathias Neuner auf Anfrage. Allerdings sei immer wieder mal im Gespräch, dass einzelne Quartiere vorab verkauft werden sollten. Letzterer Fall würde der Durchmischung des Areals sogar gut tun, glaubt Neuner. Sollte „ehret + klein“ wider der nun getätigten Aussagen aus dem Projekt aussteigen, würde er erst einmal die Konsequenzen für die Stadt ausloten.

Die Stadt verweist auf den Vertrag

Die kann sich allerdings allem Anschein nach weitestgehend zurücklehnen, da sie einen städtebaulichen Vertrag mit dem Projektträger geschlossen und sich für wohl alle Eventualitäten gerüstet hat. Einen dicken Ordner füllen die ganzen Unterlagen dazu.

Und es könnten auf absehbare Zeit noch weitere Papiere dazukommen – diese betreffen dann allerdings das Thema Mobilität. Denn die Stadt Landsberg startet ein Modellprojekt mit dem Titel „Mobilitätskonzept Quartier Am Papierbach“. In Zusammenarbeit und auch durch finanzielle Förderungen soll mit der Regierung von Oberbayern ermittelt werden, ob zum Beispiel durch die Standortvorteile des neuen Stadtviertels und durch neue Mobilitätskonzepte die Stellplätze in dem neuen Stadtviertel tatsächlich der benötigten Anzahl entsprechen. Wie es im Stadtrat dazu hieß, könne Öffentlicher Personennahverkehr, E-Mobilität und ein leistungsfähiges Rad- und Fußwegenetz eine starke Rolle spielen. Aber ob viele Menschen freiwillig aufs Auto verzichten?

Einige Stadträte befürchten, dass dann nicht alle Stellplätze gebaut werden

Stadträte wie Wolfgang Neumeier (UBV) Jonas Pioch (Landsberger Mitte) befürchteten, dass der Projektträger von ULP am Ende weniger Stellplätze realisieren würde als bisher gefordert. Nach LT-Informationen sind auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik rund 650 bis 700 Wohnungen geplant. Beim aktuellen Stellplatzschlüssel sind dann mehr als 1000 Stellplätze erforderlich, die unterirdisch realisiert werden sollen.

Wie Stadtbaumeisterin Birgit Weber sagte, sei die Stellplatzsatzung – unabhängig vom Ergebnis der Studie – anzuwenden. Dies sei auch im städtebaulichen Vertrag entsprechend geregelt. Am Ende sprach sich der Stadtrat einstimmig dafür aus, das Mobilitätskonzept erstellen zu lassen (Kosten: rund 30000 Euro, abzüglich 40 Prozent Förderung). Allerdings sollen auch die geplanten Neubaugebiete in Randlagen wie in der Staufenstraße und am Reischer Talweg zu berücksichtigen.