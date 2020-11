vor 47 Min.

Die Polizei geht gegen Telefonbetrüger vor

Falsche Polizeibeamte oder Enkeltrick – Die Betrüger werden immer dreister

Mehr als 3500 Anrufe falscher Polizeibeamter oder angeblicher Verwandter hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, zu dessen Gebiet auch der Landkreis Landsberg gehört, allein in diesem Jahr verzeichnet. Oft hatten die Täter Erfolg. Bisher erbeuteten sie auf diese Art rund 2,7 Millionen Euro.

„Ganz gezielt suchen sich die Täter Senioren als Opfer aus. Oft werden sie um ihre gesamten Ersparnisse gebracht, Lebenswerke werden zerstört“, sagt Thomas Kaiser. Der Kriminalhauptkommissar im Betrugsdezernat der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck beschäftigt sich seit einigen Jahren mit immer schneller steigenden Fallzahlen des im Polizeijargon „Callcenter-Betrug“ genannten Phänomens.

Eine besonders sprunghafte Entwicklung nehme die Masche des falschen Polizeibeamten. Hierbei gaukele der Betrüger einen Anruf der Kriminalpolizei vor und erzähle, in der Nähe hätte ein Einbruch stattgefunden, bei dem ein Teil einer Bande festgenommen worden sei. Da sich auf einem bei den Tätern sichergestellten Zettel auch der Name des Angerufenen befände, wäre dessen Vermögen in Gefahr. Zur Sicherung dieser Wertsachen käme gleich ein Beamter der Kriminalpolizei vorbei und würde alles abholen. Zusätzlich werden die Opfer zur Verschwiegenheit verpflichtet, es handele sich um eine verdeckte Ermittlung. Die Täter gehen dabei hochprofessionell vor und erbeuten oft Summen in sechsstelliger Höhe.

Eine weitere Betrugsmasche sei der sogenannte Enkeltrick. Hier gebe sich der Anrufer als Verwandter aus, der sich in einer Notlage befände und dringend sofort Bargeld bräuchte, welches ein Bekannter gleich abholen würde. Oft genug werden auch hier die gesamten Ersparnisse der Senioren erbeutet und ihre Hilfsbereitschaft ausgenutzt. Bei den Opfern entsteht meist schwerer Schaden: Nicht nur materiell stehen viele vor dem Nichts, sondern auch Scham und Schuldgefühle führen zu erheblichen, oft weitreichenden psychischen Folgen für die Betrogenen, sagt Kaiser.

Um die Betrugsmaschen bekannter zu machen und somit potenzielle Opfer zu schützen, verteilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord Postkarten mit Verhaltenstipps und einem Aufkleber mit dem Slogan „Leg Auf!“, der in der Nähe des Telefons angebracht werden soll. „Meist haben die Opfer schon von den Betrügereien gehört, dennoch erinnern sie sich während des Gesprächs mit den Tätern nicht gleich daran. Der Aufkleber am Telefon soll hier eine Brücke sein“, sagt Polizeipräsident Günther Gietl.

Die Karten werden ganz gezielt über Seniorenorganisationen und karitative Einrichtungen verteilt, zudem seien sie auf jeder Polizeidienststelle des Präsidiums erhältlich. Begleitet wird die Aktion von einer gezielten Medienkampagne, um die Aufmerksamkeit – auch der Söhne und Töchter potenzieller Opfer – zu erlangen. (lt)

