Die große LT-Aktion und ein Fasching der anderen Art

Wenn der Fasching wegen Corona im Landkreis Landsberg schon ausfallen muss, dann kommt immerhin ein klein wenig Stimmung auf. Den LT-Lesern sei dank.

Aus is und gar is, und schad is, dass’s wahr is! Dieser Spruch vom Monaco Franze triff auf viele Lebenslagen zu. Auf die neue Arbeitswoche nach einem freien Wochenende, das Ende des Oktoberfestes oder den Kehraus am Faschingsdienstag – vorausgesetzt, man mag das närrische Treiben. Problem: Corona und Fasching vertragen sich nicht. Deshalb hatte der Spaß dieses Jahr ein ganz gewaltiges Loch. Kein Fasching, wie wir ihn kennen mit Party, Tanzen, Lachen Feiern.

Zahlreiche Veranstalter und DJs auch aus dem Landkreis Landsberg brachten jedoch mit ihren Livestreams Partystimmung zu uns nach Hause, wo teilweise innerhalb der Familie gefeiert wurde. Und wir vom Landsberger Tagblatt wollten uns im eigentlichen Fasching auch nicht lumpen lassen, denn allein der Anblick einer fast wie ausgestorbenen Altstadt am Lumpigen Donnerstag wirkt schockierend.

Die Party wird auf jeden Fall nachgeholt

Deshalb haben wir kurzerhand die LT-Faschingsfotoaktion ins Leben gerufen, bei der es leckere Manhart-Krapfen zu gewinnen gab. Und unsere Leser sind so dermaßen auf den Geschmack gekommen, denn sie schickten uns Dutzende Fotos mit Faschingsimpressionen aus vergangenen Jahren oder Jahrzehnten. Ein herzliches Danke dafür. Wir haben uns sehr gefreut und hoffen auf ein unbeschwertes Comeback des Faschings 2022.

