Der Dießener Jugendtreff macht wieder auf

Plus Jetzt wird aufgesperrt: Wie der Neustart im Jugendhaus in Dießen ablaufen soll und wie es im Kindergarten weitergeht.

Der Dießener Jugendtreff macht am Freitag, 16. Juli, wieder auf. Das hat jetzt Bürgermeisterin Sandra Perzul nach einem Gespräch mit dem Leiter des Jugendtreffs, Simon Brieger, angekündigt. Wie der Betrieb wieder anlaufen soll und welche Aktivitäten geplant sind.