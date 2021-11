Dießen

07:31 Uhr

LT-Sportlerwahl: So geht es Dießens Schützen in der Bundesliga

Plus Das Luftgewehrteam der FSG Dießen ist die LT-Mannschaft des Jahres. Die Schützen schaffen den Aufstieg in die 1. Bundesliga - aber die große Feier steht noch an.

Von Margit Messelhäuser

Im Rahmen der Sportlerehrung des Landkreises Landsberg zeichnet das Landsberger Tagblatt auch den LT-Sportler, die LT-Sportlerin und die LT-Mannschaft des Jahres aus. Angesichts der Entwicklung der Corona-Situation im Landkreis hat sich das Landsberger Tagblatt jedoch entschieden, auf eine Ehrung vor Ort im Rahmen der Sportlerehrung zu verzichten. Die Auszeichnung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt – die Gewinner wollen wir aber dennoch an dieser Stelle präsentieren. Den Sportler des Jahres, Fußball-Profi Florian Neuhaus aus Kaufering, haben wir bereits vorgestellt. Hier stellen wir die LT-Mannschaft des Jahres in einem Interview vor, das Interview mit der Sportlerin des Jahres wird demnächst hier veröffentlicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen