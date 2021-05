Neuer Vize-Chef bei der Dießener Polizei

Bei der Polizei im Landkreis Landsberg gibt es weitere Personalentscheidungen. Nach der Inspektion Landsberg hat auch die Dießener einen neuen Vize-Chef.

Nun hat auch die Polizeiinspektion Dießen einen neuen Stellvertreter: Polizeihauptkommissar Roland Nist wird neuer Vize von Alfred Ziegler. Das teilte Dienststellenleiter Alfred Ziegler am Freitag mit. Er löst damit Polizeihauptkommissarin Martina Endraß ab, die im Rahmen ihres Aufstiegsverfahrens in die vierte Qualifikationsebene dieses Amt sechs Monate ausgeübt hatte.

Der 50-jährige Roland Nist ist verheiratet und wohnt in Germering. Er begann 1989 seine Ausbildung zur zweiten Qualifikationsebene in Eichstätt. Nach der Ausbildung 1993 kam er zur Polizei Germering, wo er bis 2001 war. Nach zweijähriger Studienzeit an der Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck und damit verbundenem Aufstieg in die nächste Qualifikationsebene war er elf Jahre in Gröbenzell tätig, heißt es in einer Pressemitteilung. 2014 kehrte er nach Germering zurück. Nun wird Dießen sein neuer Arbeitsplatz.

Erst am Donnerstag hatte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitgeteilt, wer neuer Vize-Chef bei der Polizei Landsberg wird. (lt)

