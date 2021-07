Unfall bei Dießen: Autofahrerin landet im Bach

Eine Pkw-Fahrerin kommt bei Bierdorf von der Straße ab. Die Staatsstraße zwischen Dießen und Riederau muss gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag eine 40-jährige Autofahrerin nördlich von Dießen im Bierdorfer Graben gelandet. Wie die Polizei vor Ort berichtete, fuhr die Frau von Dießen in Richtung Riederau, als sie kurz vor 17 Uhr aus unklarer Ursache vor Bierdorf vor einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen fuhr über eine Wiese und geriet in die Senke des Bierdorfer Grabens. Am Rand des Baches prallte der Wagen frontal gegen einen Baum.

Die verletzte Frau wurde vorsorglich nach Murnau gebracht

Trotz der hohen Aufprallgeschwindigkeit, so die Polizei weiter, scheint nach ersten Erkenntnissen der Unfall relativ glimpflich abgegangen und die Frau nicht allzu schwer verletzt worden zu sein. Vorsorglich wurde die Autofahrerin jedoch mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht.

Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden. Öl sei zunächst nicht ausgetreten. Die Feuerwehr errichtete jedoch vorsorglich Ölbarrieren im Bierdorfer Graben. Das Auto wurde schließlich mit einem Kran aus dem Bach gehoben. Die Staatsstraße musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt werden.

