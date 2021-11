Egling

638 Unterschriften für den Bau eines Supermarktes in Egling

Auf dem Grundstück Hauptstraße Ecke Föhrenstraße will in Egling ein Discounter einen Markt bauen. Der Gemeinderat lehnte das Vorhaben ab, woraufhin Bürgerinnen und Bürger 638 Unterschriften für die Ansiedlung sammelten.

Von Walter Herzog und Christian Mühlhause

In Egling möchte sich ein Discounter auf dem Grundstück Hauptstraße Ecke Föhrenstraße ansiedeln. Das Thema bietet reichlich Stoff für Diskussionen, wie sich bei der vergangenen Sitzung des Gemeinderats und in der Bürgerversammlung zeigte. Befürworter haben innerhalb weniger Tage 638 Unterschriften gesammelt. Vorausgegangen war eine sehr knappe Entscheidung des Gemeinderats.

