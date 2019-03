vor 49 Min.

Ein Arzt und ein Mönch aus dem Landkreis Landsberg helfen in Afrika

Dr. Soeren Gatz aus Landsberg und der Benediktiner Bruder Jesaja Sienz vom Kloster St. Ottilien starten eine außergewöhnliche Zusammenarbeit. Warum die in Tansania stattfindet.

Von Dieter Schöndorfer

Es war „der beste Einsatz meines Lebens“. Dieser Satz stammt von Dr. Soeren Gatz, ehemaliger Internist am Landsberger Klinikum und seit seiner Pensionierung im Un-Ruhestand. Vor Kurzem kam er von diesem besten Einsatz zurück – aber nicht wie die Jahre zuvor aus Kamerun, wo er mit seiner Organisation Humanitäre Hilfe inzwischen ein Netzwerk aus mehreren Kliniken geknüpft hat, sondern aus Tansania. Dort gibt es in Ndanda, 350 Kilometer von Darresalam entfernt, das St. Benedict’s Hospital, das vom Benediktinerorden in St. Ottilien unterstützt wird.

Gemeinsame Liebe zur Musik

Der Leiter der dortigen internistischen Abteilung und stellvertretender ärztliche Direktor ist Jesaja Sienz, Mönch des Benediktinerordens, und immer wieder in seiner Heimat St. Ottilien zu Gast. Dort, genauer gesagt in Landsberg, lernte er 2015/2016 seinen Kollegen Soeren Gatz kennen – beim gemeinsamen Einsatz in der Lechturnhalle, als sie die dort ankommenden Flüchtlinge medizinisch betreuten. „Wir hatten gleich einen guten Draht zueinander“, erinnert sich Bruder Jesaja Sienz an diese Zeit. Das lag nicht nur, aber auch an der gemeinsamen Liebe zur Musik – Gatz spielt Querflöte, Bruder Jesaja Geige und Orgel – und so musizierten der Arzt und der Mönch sogar schon in St. Ottilien zusammen.

Beiden tauschten sich von da an immer intensiver über ihre Projekte aus: Über die Humanitäre Hilfe Landsberg, in deren Vorstandschaft Soeren Gatz vertreten ist, sowie dessen aktive Einsätze in Kamerun. Bruder Jesaja hingegen wirkt in Tansania, unter deutlich anderen Voraussetzungen. Das St. Benedict’s ist ein Krankenhaus der gehobenen Grundversorgung mit den Abteilungen Medizin, Gynäkologie, Chirurgie und Pädiatrie und ist autark organisiert. Weiter gibt es neben dem Kloster noch Stallungen, Fuhrpark, Werkstätten aller Art, sogar Schulen und auch Kindergärten gehören zum Kloster-Campus. Trotz aller Unterstützung zum Beispiel aus St. Ottilien oder dem SES, dem Senior Experten Service, fehlte dem Hospital bislang immer noch ein ganz wichtiger Bereich: die Möglichkeit, bessere endoskopische Diagnosen zu stellen.

Kein einfacher Transport

Soeren Gatz, Spezialist auf diesem Gebiet, ließ den Kontakt zu Bruder Jesaja nicht abreißen. Im Wissen um die Notwendigkeit einer moderneren Endoskopieausrüstung in Tansania organisierte er in Zusammenarbeit mit dem Landsberger Klinikum und der Endoskopieschwester Ottilie Ecke zwei Video-Endoskopieeinrichtungen und schickte die auf die Reise nach Ndanda. Der Transport wurde von der Missionsprokura St. Ottilien organisiert. Angeführt von Gatz und Schwester Ottilie Ecke machte sich ein Team auf den Weg in den Süden Tansanias. Dort, im St. Benedict’s, instruierten und bauten sie ein neues Endoskopieteam auf, unterwiesen heimische Mitarbeiter, Ärzte und Schwestern in Hygiene, Gerätepflege, Instrumentenkunde und vielem anderen mehr.

Seither habe sich die Zahl der Endoskopien von bislang etwa zwölf auf 40 bis 50 pro Monat nahezu vervierfacht. Bruder Jesaja ist begeistert: „In einem Radius von mehr als 500 Kilometer um Ndanda gibt es keine zweite Endoskopie-Einrichtung.“ Für ihn selbst ist das Engagement von Soeren Gatz und der Humanitären Hilfe eine große Bereicherung, wie er aus Tansania dem LT mitteilt. Auch habe er fachlich in den zwei Wochen mit dem Landsberger Arzt viel gelernt. Bruder Jesaja: „Wir sprechen die gleiche Sprache und arbeiten Hand in Hand.“

Was künftig geplant ist

Und das soll auch in Zukunft so bleiben. So planen die beiden, neben der Weiterbildung in der Endoskopie, in St. Benedict’s den Aufbau einer Intensivstation, der laut Bruder Jesaja im Laufe des Jahres ansteht. Dabei benötigen sie weiterhin breite Unterstützung. Zu dem Argument „Die Kirche hat ja schon genug Geld“ entgegnet der Mönch, dass Klöster in Deutschland nicht von der Kirchensteuer profitieren. So bestehe das Konzept der Benediktiner-Kongregation darin, zu versuchen, den eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Bruder Jesaja: „Auch kleine gezielte Spenden können bei einem großen Projekt einen großen Beitrag leisten.“

Eine solche Möglichkeit hat nun der Musikfreund Soeren Gatz heute Abend organisiert, und zwar ein Benefizkonzert der Humanitären Hilfe um 19.30 Uhr im Herkomersaal des Historischen Rathauses in Landsberg. Und zwischen den musikalischen Teilen, präsentiert von Katharina (Gesang) und Christian Gruber (Gitarre), wird er den Besuchern von seinen Einsätzen in Afrika berichten.

