Ein Christbaum von der Keltenschanze in Leeder

Plus Das Bodendenkmal bei Leeder soll wieder sichtbar werden. Doch dazu müssen Hunderte Fichten entfernt werden. Die Fuchstaler und ihre Nachbarn durften sich jetzt Bäume kostenlos mitnehmen.

Christian Zimmermann aus Pflugdorf ist an diesem nasskalten Nachmittag in doppelter Mission ins Aschthal bei Leeder gekommen. Mit seiner Tochter Franziska sucht er sich nicht nur einen Christbaum aus, sondern verschafft sich auch einen Überblick über das Gelände. Denn in einigen Monaten wird der 44-Jährige wieder zur Keltenschanze kommen und die kleine Akku-Motorsäge mit größerem Gerät tauschen. Denn Zimmermann ist auch stellvertretender Leiter des Kreisbauhofs und damit beauftragt, das über 2000 Jahre alte Bodendenkmal von den Fichten zu befreien, die dort vor Jahren angepflanzt wurden. Dass es nun deutlich weniger sind, geht auf die Initiative des Bürgerforums Buntes Fuchstal zurück. Sie bot den Bürgern an, die Bäume kostenlos abzuholen. Und so wurden jetzt über 150 Christbäume gefällt.

Auch die Familie Kirschner aus Leeder hat sich auf den gut einen Kilometer langen Weg zur Keltenschanze gemacht. Papa Andreas hat eine kleine Säge dabei. Gesucht wird ein Baum für den Opa. Schmal soll er sein. Schnell ist eine passende Fichte gefunden. Mama Konstanze hält den Baum, während der 37-jährige Andreas Kirschner gemeinsam mit dem zweijährigen Sohn Vincent sägt. Danach wird der Baum auf den Schubkarren geladen und nach Hause gefahren. Den Service der Familie Kneissl, den Baum mit dem Pferdefuhrwerk in den Ort transportieren zu lassen, nehmen die Kirschners nicht in Anspruch. Aber die 34-jährige Konstanze und Sohn Vincent durften auf dem Weg zur Keltenschanze bereits mitfahren.

Familie Kirschner "fällt" einen Baum für den Opa. Bild: Thorsten Jordan





Auf dem Feldweg zwischen Leeder und der Keltenschanze ist an diesem Nachmittag viel Betrieb. Wolfram Ruoff, der Sprecher des Bürgerforums, schätzt, dass über 150 Bäume abgeholt wurden. Zwei Wochen zuvor hatten sich Interessierte bereits einen Wunschbaum reservieren können. Kleine Holzschilder mit Namen sollen dabei helfen, den Baum wieder zu finden. Doch das ist nicht so einfach. Sonja und Günter Just aus Asch sind auf der Suche. Die Fichte mit ihrem Namensschild finden sie nicht mehr. „Dann suchen wir eben einen anderen Baum aus“, sagt die 70-jährige Sonja Just. Ihr vier Jahre jüngerer Mann ist derweil schon zwischen den Fichtenreihen verschwunden.

Kleine Holztafeln weisen auf reservierte Bäume hin. Bild: Thorsten Jordan





Ein Treffpunkt, an dem man sich in dem weitläufigen Gelände wieder finden kann, ist die Feuerstelle. Dort bieten die Mitglieder des Bürgerforums warme Getränke an und beantworten Fragen. Professor Dr. Stefan Winghart, der ehemalige Landeskonservator von Niedersachsen, und Dr. Bernd Steidl, Kreisheimatpfleger für Bodenarchäologie, sind ebenfalls vor Ort. Sie klären die Besucher darüber auf, dass sie sich auf einer der best erhaltenen Keltenschanzen in Bayern befinden. Das über 2000 Jahre alte Bodendenkmal wurde aufgrund der Initiative des Fuchstaler Altbürgermeisters Franz Xaver Haibl und des Sprechers des Bürgerforums Wolfram Ruoff vom Landkreis gepachtet, um es für die Nachwelt zu erhalten. Bedroht sei die Sichtbarkeit und Unversehrtheit der Viereckschanze durch die Fichten, die der Grundeigentümer dort vor einigen Jahren angepflanzt hatte.

Nach der Christbaumaktion werden die Mitarbeiter des Kreisbauhofs in einigen Monaten anrücken und die restlichen Bäume fällen. Christian Zimmermann sagt, dass das keine einfache Aufgabe ist. Denn mit schwerem Gerät dürfen er und seine Kollegen nicht auf das Areal fahren. „Wir müssen jeden Baum einzeln raustragen“, sagt er. Möglicherweise komme aber auch eine Seilwinde zum Einsatz. Und was wird aus den Fichten? „Die werden gehäckselt und zu Biomasse“, sagt der 44-Jährige. Doch das ist an diesem Nachmittag nicht so wichtig. Gemeinsam mit seiner 22 Jahre alten Tochter Franziska hat Zimmermann eine Fichte für die heimische Stube ausgesucht.

An der Feuerstelle werden Spenden gesammelt

Wie viele Fichten auf dem Gelände stehen, kann Zimmermann schwer sagen. Und auch Wolfram Ruoff hat die Zahl von rund 700 Bäumen nur anhand eines Luftbilds geschätzt. Damit die Fichten zumindest teilweise einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden, kam das Bürgerforum zusammen mit den Garten- und Naturfreunden Leeder auf die Idee, die Fichten als „keltische“ Weihnachtsbäume kostenlos an die Fuchstaler und die Bewohner der Nachbardörfer abzugeben. Ein Kontingent ist für kirchliche Zwecke und den Schmuck der örtlichen Weihnachtsmärkte vorgesehen. Zudem werden an der Feuerstelle Spenden gesammelt, die für ein gemeinsames Projekt der beteiligten Vereine für Dorf und Gemeinschaft verwendet werden sollen.

Kreisheimatpfleger Bernd Steidl freut sich, dass das Bodendenkmal im Aschthal bei Leeder bald wieder sichtbar gemacht wird. Viereckschanzen, die es vor allem in Süddeutschland gibt, seien rechteckige oder quadratische, mit Wällen und Gräben eingefasste Flächen. Sie wurden von den Kelten vermutlich als Gutshöfe, eventuell aber auch als Kultstätten genutzt. Eine weitere Keltenschanze gebe es in Fuchstal nördlich des Lechsbergs.

Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier: Christbaumaktion: Die Fuchstaler sind kreativ