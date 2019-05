vor 50 Min.

Eine Dießener Familie auf der Suche nach dem einfachen Leben

Die vierköpfige Familie Federl/Frölking unternimmt den Spagat zwischen moderner Gesellschaft und dem Leben mit der Natur. Für ihr Tiny House suchen sie einen neuen Platz.

Von Dieter Schöndorfer

Eigentlich leben sie ja in einem kleinen Paradies, dort draußen beim Reit- und Fahrverein oberhalb des Schacky-Parks, umgeben von Natur, Tieren und Menschen, mit denen sie sich gut verstehen. Christina Frölking, Christian Federl und ihre Kinder Gwendolyn und Chaya fühlen sich wohl, wollen und müssen dennoch bald weiter, einen Schritt näher zur Verwirklichung ihres Traums: Einfach leben.

Entschleunigen in der Hochgeschwindigkeitswelt

Christian Federl kam vor zwölf Jahren nach Dießen, bis vor fünf Jahren lebte er mit seiner Partnerin und den Kindern „ganz normal“ in einer Wohnung („ohne Balkon“) in der Hofmark. Dann wurde ihnen klar: „Wir müssen was ändern.“ Das Angebot einer Freundin, vorübergehend einen in ihrem Besitz befindlichen Bauwagen zu nutzen, kam daher sehr gelegen.

Doch die Familie zog nicht etwa in den Bauwagen, sondern baute sich ein eigenes Tiny House aus Holz – schön geräumig, gemütlich, mit allem, was man zum Leben benötigt. Dass das ein einfaches Leben sein würde, das hatten Christian und Christina ja bewusst angestrebt. „Wir haben die Vision, auf einem großen Platz in der Natur weitere Tiny-Häuser oder auch Lehmhäuschen zu bauen“, erklärt Christina. Dort, so ist der Plan, können Menschen ein „Leben auf Zeit“ führen, in der Gemeinschaft („eine verbundene Lebensweise“) wieder die Langsamkeit und Entschleunigung im Leben erfahren. Dinge, die laut Christian Federl, selbst medialer Coach, Team-Berater und Künstler, in der zunehmend digitalisierten Hochgeschwindigkeitswelt immer wichtiger werden.

Beispiele gibt es in Österreich und im Fichtelgebirge

Eigentlich wollten sie nur ein/zwei Jahre dortbleiben und sich in dieser Zeit auf die Suche nach einem entsprechenden Grundstück machen. Fünf Jahre sind es nun geworden, in denen der Familienvater bei verschiedenen Gemeinden mit seiner Idee vorstellig wurde. Er verweist dabei immer wieder auf Beispiele wie etwa Tiny-House-Dörfer in Österreich oder auf einem alten Campingplatz im Fichtelgebirge: „Das funktioniert recht gut, wird aber auch von den Kommunen dort unterstützt.“ Und das sei eine unbedingte Voraussetzung, sonst funktioniere so ein Projekt nicht.

Über ein weiteres Tiny House am Ammersee berichtete das LT schon im Mai 2018: Wohnen auf Rädern

Der Weg der Überzeugung ist aber steinig. Diese Erfahrung hat Federl inzwischen gemacht. Und dass die Behörden skeptisch sind, konnte er selbst erleben. Zwar erfahre er in den Ämtern meist Interesse und große Offenheit, am Ende seien ihm aber bisher immer wieder „normale Wohnungen“ für sich und seine Familie angeboten worden.

Bis August muss der Platz geräumt sein

Nachdem sein Tiny House derzeit im Außenbereich steht, muss er den Platz nun bis zum August räumen. „Die Nachbarn finden es schade, aber wir wollen ja auch weg.“ Wohin, das weiß er bislang allerdings noch nicht. Er ist auf der Suche nach einem Areal in der Natur, ob nun ein alter Campingplatz („ideal, wegen der vorhandenen sanitären Infrastruktur“) oder aber auch ein Areal, auf dem sich eine alte Scheune oder Ähnliches befindet. Denn Christian und Christina halten Seminare und andere Veranstaltungen ab, wo sie ihre Art zu Leben erklären und auch vermitteln.

Kurzfristig kann man das auch im Blauen Haus in Dießen miterleben. Dort erzählen die beiden am Mittwoch, 8. Mai, im Rahmen des Lichtbildervortrags „Fünf Jahre zu fünft auf 25 Quadratmetern“ (der Hund wird mitgezählt) über ihr Leben. Beginn ist um 19.30 Uhr.

