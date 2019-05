Eine tierische Reisegruppe auf Abenteuerspaziergang

Diesmal laden 33 Foodtrucks und Bars auf den Infanterieplatz und Roßmarkt nach Landsberg begleitet von musikalischem Programm bis in die Nacht. Insekten kann man auch probieren.

Leeder

Sie gelten als Experten für Problemdächer

Plus Die Spenglerei Engel aus Leeder wagt sich auch an schwierige Projekte. Unter anderem war sie am Wiederaufbau von Schloss Elmau beteiligt. Jetzt wurde das Unternehmen ausgezeichnet.