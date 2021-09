Bei Eresing wird ein junger Stier erschossen

Das Tier entwischt von einer Weide bei St. Ottilien. Warum die Jagdbehörde die Erlaubnis zum Abschuss gibt.

Von einer Weide bei St. Ottilien ist am Mittwoch ein junger Stier entlaufen. Trotz mehrstündiger Bemühungen gelang es nicht, ihn einzufangen. Die Untere Jagdbehörde erteilte daraufhin die Erlaubnis, das Tier zu schießen. Am frühen Abend wurde das Tier durch einen Schuss aus dem Jagdgewehr eines Tierarztes schließlich erlegt.

Wie der Veterinär berichtet, war die Situation am Mittwochnachmittag von der Behörde so eingeschätzt worden, dass Gefahr im Verzug sei. Daraufhin sei die Erlaubnis erteilt worden, das Tier zu schießen. Unter anderem stand die Befürchtung im Raum, der Fleckvieh-Jungbulle könnte auf die A 96 gelangen und dort einen Unfall verursachen. Als er zwischen 19 und 19.30 Uhr auf der Straße zwischen Eresing und Pflaumdorf angefahren kam, sei das Tier die Straße entlang gelaufen, erzählt der Tierarzt. Er erlegte den Stier, und nachdem dieser ausgeblutet war, wurde er zurück nach St. Ottilien gebracht. Sein Fleisch kann demnächst verspeist werden, so das Ergebnis der Fleischbeschau.

Warum das Tier nicht betäubt wurde

Von einer Betäubung mittels Blasrohr wurde abgesehen, berichtet der Tiermediziner, weil es schon zu dämmern begann. Die Betäubung hätte nicht sofort gewirkt, das Tier hätte sich nachts niedergelegt und wäre wahrscheinlich nicht mehr gefunden worden, und bis zum nächsten Morgen wäre die betäubende Wirkung vorbei gewesen.

Wäre der junge Stier auf der Weide geblieben, hätte er noch ein knappes Jahr gelebt, bevor er geschlachtet worden wäre.

