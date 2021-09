Eresing

Eresing: Auf dem Riedhof wird es vorerst kein Hoffest mehr geben

Plus Ein Vierteljahrhundert lang ist das Fest bei der Familie Höß in Eresing ein Besuchermagnet. Warum es jetzt nicht mehr stattfindet, liegt nicht nur an Corona.

Von Romi Löbhard

Das Hoffest bei Familie Höß auf dem Riedhof in Eresing ist Geschichte – bis auf Weiteres zumindest. Das beliebte Fest, das alljährlich am dritten Sonntag im September Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung anlockte, wird ausgesetzt, möglicherweise ganz eingestellt. „Es sind vor allem gesundheitliche Gründe, die uns zu diesem Schritt zwingen“, sagt Doris Höß.

