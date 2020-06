vor 3 Min.

Finanzmisere: Wo die Stadt Landsberg spart

Die Corona-Krise bringt auch die Kommunen in die Bredouille. In Landsberg fehlen voraussichtlich 25 Millionen Euro an Einnahmen. Jetzt werden Projekte aufs kommende Jahr verschoben.

Plus Aufgrund von Steuerausfällen muss der Rotstift angesetzt werden. Was geschoben wird und was nicht.

Von Stephanie Millonig

Die Stadt Landsberg muss wegen der Corona-Krise – wie berichtet – aufgrund von Steuerausfällen mit einem Minus von rund 25 Millionen Euro rechnen. In der jüngsten Sitzung hat sich der Verwaltungs- und Finanzausschuss mit Ausgaben im Bau- und Planungsbereich beschäftigt und einige Posten auf das nächste Jahr verschoben. Insgesamt wurden rund fünf Millionen Euro eingespart.

Die Bedingungen für ein Parkhaus am Bahnhof werden erst 2021 geprüft

Zweiter Bürgermeister Felix Bredschneijder ( SPD) – Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl ist im Urlaub – sprach eingangs von „redaktionellen Anpassungen“. Das heißt, in der Sitzung ging es um Projekte, die heuer sowieso nicht wie geplant umgesetzt werden beziehungsweise auf kommendes Jahr verschoben werden können. Stadtbaudirektorin Birgit Weber und Ulla Höß vom Stadtbauamt stellten in der Sitzung eine Liste von Haushaltsposten vor, deren Wert nach unten korrigiert wird.

Beispielsweise werden 30.000 Euro, die für Gutachten zu einem möglichen Parkhaus am Bahnhof zwischen der Gleisanlage und der Bebauung Spöttinger Straße vorgesehen waren, auf 2021 verschoben. Reduziert werden soll auch der Ansatz für das Entwicklungskonzept nördliche Altstadt, das heißt im Bereich Hinter- und Vorderanger sowie Schul- und Schlossergasse und Holzmarkt: Statt 200.000 Euro sind es 100.000 Euro, das Projekt wird ein halbes Jahr geschoben.

Bürgerbeteiligung ist derzeit nicht möglich

„Ich würde ungern viel Zeit verlieren“, kritisierte Christian Hettmer (CSU) diese Entscheidung. Letztendlich war man sich jedoch einig, dass es für die Entwicklung dieses Konzepts wichtig sei, wie geplant die Bürger zu beteiligen. Das lasse sich im Augenblick aber wegen Corona nicht umsetzen.

Gestrichen werden beispielsweise auch die 150.000 Euro, die heuer als Ausgaben für ein neues Feuerwehrhaus in Reisch angesetzt sind. Laut Ulla Höß will man die Feuerwehrbedarfsplanung, die im Herbst ansteht, abwarten. Bei der geplanten Kita am Reischer Talweg wurden die Entwürfe geändert, sodass heuer zwei Millionen Euro angesetzt werden sollen. Auch im Bauunterhalt werden Arbeiten ins kommende Jahr verschoben.

Zweiter Bürgermeister Bredschneijder erklärte gegenüber dem LT, dass geprüft worden sei, welche Bauprojekte realistisch umgesetzt werden können. Welche Projekte komplett gestrichen oder längerfristig geschoben werden können, damit beschäftigt sich ein Arbeitskreis. Der Spielraum für ein Streichkonzert ist zum einen von rechtlichen Bedingungen, aber auch von materiellen Notwendigkeiten eingeschränkt: Bei historischen Gebäuden wie beim Stadtmuseum und Heilig-Geist-Spital müsse die Substanz gesichert werden, so Bredschneijder. Die Gebäude stünden leer, und verschiebe man eine Sanierung, „dann wird es noch teurer“.

Ein Nachtragshaushalt wird voraussichtlich im November beschlossen

„Die Aufgaben des Arbeitskreises bestehen insbesondere darin, alle derzeit bekannten Investitionen und Bauunterhaltsmaßnahmen zu bewerten und zu priorisieren“, heißt es aus der Kämmerei. Die Arbeitsgruppe wird sich auch mit den Zahlen des Nachtragshaushalts 2020, der voraussichtlich im November beschlossen wird, auseinandersetzen. Wie berichtet, wurden im Bereich der laufenden Verwaltung neun Millionen Euro eingespart. Das betrifft laut Yvonne Fritzsche von der Kämmerei beispielsweise Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude.

