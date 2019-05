vor 34 Min.

„Fridays for Future“: Nachsitzen bei der Umwelt AG

Immer wieder lassen Schüler aus dem Landkreis Landsberg den Unterricht sausen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. So gehen die Schulen mit dem Thema Schwänzen um.

Von Stephanie Millonig

Auch in Landsberg waren am Freitag wieder Schüler auf der Straße, um mehr Klimaschutz einzufordern. Sie demonstrierten während der Unterrichtszeit – und das gilt als unentschuldigtes Fehlen und wird von manchen als bloßes Schulschwänzen kritisiert. Das LT hat bei einigen Schulleitern nachgefragt, wie sie damit umgehen.

Die Direktoren sind miteinander im Gespräch. Wie bei der Veranstaltung im Februar, wird ein Formular ausgegeben. Eltern bestätigen darin, dass ihre Kinder bei der „Fridays-for-Future“-Demo sind. Die Schule könne die Schüler nicht von der Schulpflicht befreien, erläutert der Leiter des Ammersee-Gymnasiums (ASG), Alfred Lippl. Darüber kläre man die Eltern in einem Infoschreiben auf und darüber, dass eventuell die Unfallversicherung nicht aufkomme, wenn etwas passiert. Ein Schüler, der demonstriere, statt eine angekündigte Schulaufgabe zu schreiben, bekomme dafür eine Sechs. „Das kam aber noch nicht vor“, sagt Lippl.

An Dinge wie Stromverbrauch denken die Schüler offenbar nicht

Am ASG begegnet man dem Verstoß gegen die Schulpflicht gewissermaßen mit Nachsitzen: Alfred Lippl erläutert, dass die 22 Schüler, die am Freitag in Landsberg waren, zu einem Termin außerhalb der Unterrichtszeit bei der Umwelt-AG verpflichtet würden. Die AG habe sich vor Kurzem gebildet und arbeite daran, „was wir an der Schule ändern können“. Die Kinder und Jugendlichen lernen dabei auch, dass Lösungen zu finden nicht so leicht ist: Lippl nennt als Beispiel den Vorschlag, Papier zu sparen und mehr zu digitalisieren. An den Stromverbrauch hätten die Schüler dabei nicht gedacht. „Mir ist es wichtig, dass die Schüler in den Grundfakten gefestigt werden und wissen, von was sie sprechen.“ Inhaltlich hat Lippl zwar Verständnis für die Demonstrierenden, er hält es aber für problematisch, dass dies mit einem Regelverstoß einhergeht. Wenn es ums Thema geht, müsste auch ein Demonstrationszug um 13.30 Uhr funktionieren.

Am IKG sind Projekte geplant

Die Zahl der demonstrierenden Schüler des Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasiums will Direktorin Ursula Triller nicht nennen. Ihr ist es wichtig, mit den Schülern im Gespräch zu bleiben. Projekttage seien geplant, bei denen unter anderem das vorhandene Insektenhotel, das Hochbeet und die Kräuterschnecke überarbeitet würden, und kommendes Schuljahr werde der Wahlunterricht „Plant for Planet“, ein Baumpflanzprojekt, angeboten.

Auf freiwillige Auseinandersetzung mit dem Thema Umwelt setzt auch der Direktor des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums in St. Ottilien, Michael Häußinger. Er hat mit den Klassen- und Stufensprechern gesprochen und will Projekttage anbieten, in denen auch das Bewusstsein dafür geschärft wird, wie stark jeder selbst zum Klimawandel beiträgt. Es seien nur einzelne Schüler, die dann aber mehr in München an Demonstrationen teilnehmen, erzählt er. „Wir sehen uns nicht als Strafverfolgungsbehörde“, lehnt Häußinger es ab, sich als Schule in der umstrittenen Frage zu positionieren, ob und wie das Fernbleiben vom Unterricht zu ahnden ist. Er sieht die ganze Gesellschaft in dieser Frage gespalten.

