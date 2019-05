17:58 Uhr

Fußball: Wird Türkspor Landsberg unfair behandelt?

Plus Der Landsberger Fußballverein aus der B-Klasse steht aufgrund von zwei Vorfällen aktuell im Fokus. Trainer Tim Erdt redet im LT-Interview Klartext. Auch Rassismus spielt eine Rolle.

Von Christian Mühlhause

Die Verantwortlichen und die Spieler des Fußballvereins Türkspor Landsberg (B-Klasse7) fühlen sich durch die Diskussionen rund um die beiden vergangenen Spieltage an den Pranger gestellt. Gegen die Reserve von Weil bespuckte ein Spieler von Türkspor den Schiedsrichter und griff einen Gegenspieler an. Gegen FT Jahn Landsberg II verletzte sich Jahn-Torhüter Martin Maier an einer Alu-Hülse, die noch im Boden steckte. Jetzt geht der Verein in die Offensive. Das LT hat mit Trainer Tim Erdt über die Vorfälle gesprochen und darüber, wie er und seine Mannschaft den Ligaalltag erleben. Auch Rassismus ist ein Thema.

Aus Sicht der Verantwortlichen steht der Verein mehr im Fokus als andere Klubs. „Wenn ein Spieler eines deutschen Vereins den Schiedsrichter anspuckt oder eine ähnlich inakzeptable Aktion macht, wird es bei Weitem nicht so aufgebauscht. Der Spieler wird verurteilt und fertig. Bei uns wird aber wieder einmal der ganze Verein schlecht dargestellt.“ Dass seine Spieler von Gegnern und Zuschauern beispielsweise als „Kanaken“ oder „Dönerfresser“ bezeichnet werden, komme häufiger vor, sagt Erdt. Sein Verein trage das aber nicht in die Öffentlichkeit oder gehe nicht wegen jeden Vorfalls zum Spielleiter – „weil es uns nichts hilft, wenn wir der gegnerischen Mannschaft eins reinwürgen“. Lesen Sie dazu auch: Türkspor-Spieler greift Gegenspieler und Schiedsrichter an Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Erdt nimmt dabei auch Bezug auf Äußerungen von Tommy Feig, dem Trainer von Weil II. Dieser hatte dem LT berichtet, dass er von mehreren Spielern beleidigt worden sei und angefügt: „Türkspor ist ein schwieriger Gegner. Wenn es nicht läuft, werden sie deutlich ruppiger und emotionaler.“ Feig hatte aber auch betont, dass sich bis auf drei Spieler von Türkspor alle vernünftig verhalten hätten. Wenige Rote Karten als früher? Sauer aufgestoßen ist den Landsbergern aber eine andere Aussage von Weils Trainer, wonach einer seiner Spieler „mit voller Wucht“ geschlagen worden sei. Türkspors Teammanager Selim Ayoglu hatte dies bereits in unserem ersten Bericht zurückgewiesen und sich auf den Schiedsrichterbericht berufen. Dort stehe, der Türkspor-Spieler habe die Hand im Gesicht des gegenspielers gehabt. „Die hat da nichts zu suchen, deswegen ist die Rote Karte auch in Ordnung. Aber einen Schlag gab es nicht“, sagt auch Tim Erdt. Weils Trainer verwies zudem darauf, dass viele Schiedsrichter Türkspor nicht mehr pfeifen wollten. Eine Aussage, die Erdt ärgert, der selber zehn Jahre als Schiedsrichter im Einsatz war. „Türkspors Spieler waren nicht immer leicht zu pfeifen, weil sie temperamentvoller sind. Aber es ist keine Mannschaft, die aggressiv und unsportlich agiert. In den drei Jahren, die ich inzwischen Trainer bin, haben wir nur sehr wenige Rote Karten kassiert.“ Was ihn auch ärgere sei, dass über Türkspor geredet werde, statt mit den Verantwortlichen des Vereins. „Wenn Schiedsrichter wirklich Probleme mit uns haben, dann sollten wir uns zusammensetzen und darüber reden. Nur so können Probleme gelöst werden. Die Rückmeldung, die ich von den Referees bekomme, ist aber eher, dass es viel angenehmer geworden ist, Türkspor zu pfeifen.“ Der Teamchef wollte sich nicht mehr äußern „Einseitig“ dargestellt wurden aus Sicht von Türkspor in unserer Zeitung auch die Ereignisse rund um die Verletzung von Jahn-Torhüter Martin Maier. Allerdings lehnte es Teammanager Selim Ayoglu Anfang der Woche ab, sich gegenüber dem LT zu äußern. Erdt sagt nun dazu, dass „unglückliche Umstände“ zu der Verletzung geführt hätten. Bei der Partie sei unter anderem Spielleiter Bernd Reiser vor Ort gewesen. Dieser habe ebenso wie der Schiedsrichter nichts am Spielfeld zu beanstanden gehabt. Lesen Sie dazu auch: Jahns Torhüter verletzt sich an einer Alu-Hülse schwer Auch sei es nicht ungewöhnlich, dass die Alu-Hülsen, die dem Platzwart als Einmesshilfen beim Linienziehen helfen, permanent im Boden stecken. Dies sei bei den Spielen zuvor schon so gewesen. „Die Hülsen sind ebenerdig mit dem Boden und werden mit Erde befüllt. Da passiert normalerweise nichts. Auch die Jugend des TSV Landsberg und andere Sportarten trainieren dort und es ist noch nie etwas passiert“, betont Erdt. Das Ganze sei vergleichbar mit den Sprenkelanlagen, die es auf Fußballplätzen gibt.

