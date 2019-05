vor 44 Min.

GAL fordert schnelle Lösung bei Parkplätzen am Klinikum

Der Parkplatz am Klinikum ist wieder Thema.

In einem offenen Brief wendet sich die Kreistagsfraktion an den Oberbürgermeister und den Landrat. Wie ein Parkhaus helfen könnte.

Mit einem offenen Brief wendet sich die GAL-Kreistagsfraktion an Landrat Thomas Eichinger und Oberbürgermeister Mathias Neuner. Anlass dafür ist die Frage, wie das Parkplatzproblem am Klinikum in Landsberg gelöst werden soll. Die GAL fordert, die Ansprüche nach Geschwindigkeit und Qualität gleichermaßen zu berücksichtigen: „Wir sind der Meinung, dass die Maßnahmen unbedingt sowohl qualitätvoll als auch zügig durchgeführt werden können und müssen“, heißt es dazu wörtlich.

Keine Parkplätze auf der grünen Wiese

„Dass hierbei eine Reihe von Gesichtspunkten berücksichtigt werden müssten, verstehe sich von selbst“, schreibt Monika Groner für die Fraktion. Aus ökologischen Gründen wäre eine Schaffung von weiteren Parkplätzen auf der grünen Wiese nicht tragbar, auch wenn das am kostengünstigsten wäre. Es seien daher weitere Alternativen unter ökologischen, funktionalen, wirtschaftlichen und gestalterischen Gesichtspunkten zu prüfen. Wie bereits diskutiert, wäre es denkbar, ein Parkhaus zu errichten, und/oder den vorhandenen Parkplatz zu überbauen beziehungsweise auch auf die neu erworbenen Flächen zu erweitern.

Notwendiger neuer Wohnraum

Bei einer eventuellen Überständerung (Überbauung) des Parkplatzes könnten der notwendige Wohnraum und gegebenenfalls auch Räume für die Erweiterung des Klinikums geschaffen werden. Geprüft werden könnte auch, die Pflegeschule, die Verwaltung, das Gesundheitsamt oder sonstige Funktionsbereiche dort unterzubringen.

Eine sozialverträgliche Lösung

Aus finanziellen Gründen wird nach Auffassung der GAL eine Bewirtschaftung eines Parkhauses unumgänglich sein. „Dies halten wir für unproblematisch, wenn für Mitarbeiter eine sozialverträgliche Lösung gewählt wird. Bei vielen Kliniken in Bayern ist das bereits der Fall“, heißt es in dem offenen Brief. Um durch die Schaffung von Parkplätzen den Individualverkehr nicht zu erhöhen, könnte man ein Konzept erarbeiten.

Dieses könne Komponenten wie einen Zuschuss zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (lohnsteuerfrei), Job-Ticket (lohnsteuerfrei), Zuschuss zur Anschaffung von E-Bikes, Bereitstellung von E-Bikes und Ladestationen für E-Bikes und E-Autos beinhalten. Um die Parksituation schnell zu entspannen, sollten Landkreis und Stadt prüfen, wie durch eine Bewirtschaftung des jetzigen Platzes die Nutzungsmöglichkeiten für Klinikangehörige erhöht werden können. Ihren Brief schließt die GAL mit einem Appell an Landrat und Oberbürgermeister: „Wir bitten Sie ganz dringend an einem Strang zu ziehen und eine zügige und nachhaltige Lösung für die Parkplatz- und Wohnraumsituation unter Einbeziehung der jeweiligen Gremien zu erarbeiten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Klinikum brauchen diese Lösung dringend. Es trägt damit zum Wohle unserer Patienten bei.“

