Gartenserie: Rosina Bart aus Penzing gibt Tipps für eine reiche Ernte

Plus In Penzing kümmert sich Rosina Bart mit ihren Söhnen um einen großen Garten. Sie alle haben Erfahrung in der Landwirtschaft. Diese beschert ihnen nicht nur viele Tomaten.

Von Cornelia Madlener

Es blüht im ganzen Landkreis Landsberg. Denn hier scheint es besonders viele begabte Hobbygärtner zu geben. Egal ob in den idyllischen Hinterhöfen, Terrassen oder Balkonen von Landsberg oder in den eleganten Gartenanlagen am Ammersee oder den so typischen bayerischen Bauerngärten. Es sind kleine Paradiese, die man so entdecken kann. Gestartet waren wir mit unserer neuen Serie „Pflanzenpracht im Landkreis“ in einem kleinen Garten in Landsberg. Heute geht es nach Penzing. Gerne können Sie sich bei uns bewerben, wenn Sie selbst oder Ihre Nachbarn einen besonders schönen Garten haben. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Und es gibt auch was zu gewinnen: Drei der schönsten Gärten erhalten einen Preis, den Gärtnereien aus dem Landkreis spendieren. Die Gärtnereien Scherdi Hofstetten, Geier Weil und Dumbsky Hechenwang sind dabei.

Der erste Blick des Gartenbesuchers fällt auf das farbenfrohe Blütenmeer im Vorgarten. Für eine Lieblingsblume kann sich Rosina Bart nämlich nicht entscheiden. „Ich freue mich über jede Blume, auch über die ersten Gänseblümchen.“ Rosina Bart pflegt in Penzing zusammen mit ihren beiden Söhnen einen großen Gemeinschaftsgarten. Dieser zieht sich rund um das 1892 errichtete Bauernhaus, in dem die 84-Jährige mit ihrem einen Sohn Hermann Bart wohnt, und dem neueren Haus, welches ihr anderer Sohn, Josef Bart, bewohnt. In ihrer Mitte ist ein Innenhof entstanden, in dem die beiden Gärten zusammenwachsen, und an jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken.

Die hier gebotene Vielfalt geht weit über Gänseblümchen hinaus. Unzählige Arten von Blumen wie bunte Chrysanthemen, Buschnelken in Orange, sowie Mohn in Rosa, Rot und Lila erblühen momentan rings um ein kleines Gemüsebeet. Viel mehr erkennt man von der vor 36 Jahren aufgegebenen Landwirtschaft im Garten nicht mehr, die beiden Söhne bewirtschaften aber einen kleinen Teil ihrer ehemaligen Äcker immer noch selbst.

Eine Bank lädt ein zum Sonnenbaden

Im Innenhof steht eine hölzerne Bank an der Südseite der Hauswand, die umrahmt wird von einem roten Rosenstock sowie Geraniensträuchern. Kein Wunder, dass dies der Lieblingsplatz der Gartenbesitzerin ist, er lädt zum Verweilen und Sonnenbaden ein.

An die Sonnenbank schließt sich die von Blumentöpfen begrenzte Terrasse der Barts an, dahinter liegt das Herzstück des Gartens: Das gut zwei Meter hohe Tomatenhaus, das 17 selbst gezogene Pflänzchen beherbergt. Noch sind die verschiedenen Tomatensorten etwa einen halben Meter hoch, „aber bis zum Herbst ist das ganze Haus voll“, erzählt Rosina Bart stolz.

Basilikum als Nachbar

Wie die Tomaten besonders gut gedeihen, verrät sie dem Landsberger Tagblatt. Gedüngt werden die Pflänzchen vor dem Einsetzen mit Hornmehl, gegossen wird den ganzen Sommer über nur mit Brennnesselaufguss. „Basilikum eignet sich sehr gut als Nachbar für Tomaten“, erklärt Rosina Bart, „er steigert den Ertrag“. Deshalb säht sie ihn direkt ins Tomatenbeet. Auch für mehr Erträge von Gurkenpflanzen hat sie einen Tipp. Von diesen solle man die erste Blüte, welche die Pflanze bildet, abzwicken, rät sie, „so sammelt die Pflanze Energie für besonders viele Früchte“.

Die Tomatenpflanzen versprechen eine reiche Ernte. Bild: Julian Leitenstorfer

Um den Tomatenanbau kümmert sich vor allem Rosina Barts Sohn Josef. In liebevoller Handarbeit hat der gelernte Zimmerer ein System erschaffen, um die verschiedenen Sorten auseinanderzuhalten. Beispielsweise „Harzfeuer“, mit besonders saftigem Fruchtfleisch, „Picolino“, eine kleine Cherrytomate, und „Black Cherry“, die dunkelrote Früchte trägt, werden auf der Rückseite des Häuschens aufgelistet und einer Zahl zugeordnet. Über jeder Tomatenpflanze hängt eine Holzscheibe, auf der die zugehörige Zahl für die Sorte vermerkt wurde.

Eine weitere Besonderheit im Gemeinschaftsgarten der Familie sind die vielen alten Pflanzen, die hier schon jahrzehntelang wachsen. So streckt in einer Ecke des Innenhofes ein 20-jähriger und dementsprechend großer Rosenstock seine unzähligen Blüten in die Sonne, besonders stolz sind die Barts auf ihre vier Fuchsiensträucher, die seit 50 Jahren bei ihnen gedeihen dürfen.

Rosina Bart und ihre Söhne sorgen dafür, dass es überall im großen Garten blüht. Bild: Julian Leitenstorfer

Seit 60 Jahren lebt Rosina Bart in dem Haus in Penzing, „aber der Rhabarber war schon vor mir da“, erzählt sie über den üppigen Berg an Gemüse. Überboten werden sie aber alle von einem eher unscheinbaren Flieder, der schon über 90 Jahre alt sein soll. Um die Blüten dieser Strauchpflanze gleich zwei Mal bewundern zu können, rät Rosina Bart, das Verblühte des Sommerflieders, auch Schmetterlingsflieder genannt, gleich abzuschneiden. „Dann blüht der Flieder an den seitlichen Trieben noch ein zweites Mal“, verrät die Hobbygärtnerin.

Die Natur soll ihren Platz finden

„Es liegt uns viel daran, dass die Natur hier ihren Platz findet“, sagt Rosina Bart, die sich selbst als sehr erd- und naturverbunden beschreibt. Sowohl für Vögel wird hier mit Häuschen und Tränke gesorgt, als auch Insekten haben dank der Gartenbesitzerin eine Bleibe. In die Gartenbegrenzung hat sie verschiedene Hölzer und mit Stroh ausgestopfte Blumentöpfe eingebaut. So finden wohl auch noch einige Bewohner mehr Platz im Gemeinschaftsgarten der Barts.

