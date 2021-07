Igling

09.07.2021

Saatkrähen fressen bei Igling ganze Felder leer

Schwärme von Saatkrähen machen den Landwirten im nördlichen Landkreis das Leben schwer. In Obermeitingen beispielsweise leidet aber auch die Bevölkerung unter den Krähen.

Plus In der Gegend zwischen Igling und Obermeitingen setzen die Saatkrähen Bauern und Anwohnern zu. Warum es so schwierig ist, sie zu verscheuchen.

Von Daniel Weber

Vor allem im nördlichen Landkreis Landsberg machen Saatkrähen den Landwirten und Anwohnern seit Jahren zu schaffen: Die Tiere machen viel Lärm und fressen frisch angesäte Felder leer, aber es gibt kaum Möglichkeiten, sie loszuwerden. Unsere Redaktion hat Betroffene und Behörden gefragt, warum das so ist und wie sie darauf reagieren.

