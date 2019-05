02.05.2019

Intoleranz nicht tolerieren

Ergreifende Feier zum 74. Jahrestag der Befreiung der KZ-Außenlager. Der 88-jährige Überlebende Max Volpert spricht von seinem persönlichen Sieg über den Nationalsozialismus

Von Dagmar Kübler

Noch gibt es sie, die Überlebenden der Konzentrationslager. Manche nehmen noch im hohen Alter die Strapazen auf sich, zur Gedenkfeier zum 74. Jahrestag der Befreiung der KZ-Außenlager Landsberg-Kaufering aus Israel und Wien anzureisen. Unter großer Medienbeteiligung fand die diesjährige Feier in der Welfenkaserne statt. Mit dabei waren Avigor Neumann, Erich Finsches, Jehuda Beiles und Max Volpert. Sie mussten in dem größten KZ-Außenlagerkomplex Deutschlands, in dem zwischen Juni 1944 und April 1945 rund 23000 Häftlinge (von denen etwa 6500 starben) untergebracht waren, die Unmenschlichkeit des NS-Regimes erleiden. Auch zahlreiche Angehörige waren gekommen. Unter den Besuchern waren Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Dr. Erika Tesar von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten sowie Dr. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Mittlerweile knapp 300 Fotos von ehemaligen Häftlingen machen das einstmalige Leiden an dem heutigen Gedenkort Welfenkaserne sichtbar. Was muss in den Angehörigen und ehemals Inhaftieren vorgehen, wenn sie sie heute betrachten? „Ich habe heute drei Kinder, sieben Enkel und acht Urenkel. Das ist mein Sieg über den Nationalsozialismus“, zog Max Volpert in einer bewegenden und mit großem Applaus bedachten Rede sein persönliches Fazit über sein Schicksal. Der damals 13-Jährige kam zusammen mit seinem Vater im Juli 1944 ins Lager I nach Kaufering. Zu dieser Zeit lebten in Litauen von vormals 140000 noch etwa 7000 Juden. Im KZ-Außenlager hieß es: zwölf Stunden Arbeit, wie Eisenstangen biegen oder Zementsäcke schleppen, dazu wenig Nahrung und dünne Kleidung. Die wenige Freizeit nutzte man zum Läuseknacken.

Kurz vor Eintreffen der amerikanischen Streitkräfte im April 1945 wurden die Lager evakuiert. Die Juden sollten diesen nicht in die Hände fallen, so Volpert. Doch hatte man zu wenig Bomben und Gift, um sie noch alle zu vernichten. Volpert musste im Tross nach Dachau marschieren, konnte sich bei Waakirchen im Wald verstecken und wurde von den Amerikanern befreit. 1949 ging er nach Israel. Eindringlich erzählte auch Dr. Erika Tesar von ihrer Familiengeschichte. „Jedes Mal, wenn ich nach Landsberg komme, lege ich einen Stein zur Erinnerung an Felix am Lager III nieder“, berichtete sie. Felix war der Bruder ihres Urgroßvaters. „Ich wünsche mir, dass sein Tod nicht sinnlos war. Wir müssen das Wissen weitergeben.“ Nur wenn spätere Generationen aus den Geschehnissen lernten, könne „dem Unsinn ein Sinn gegeben werden“, so Tesar.

„Wir sind umgeben von Leichen in diesem Bunker.“ Gleich der erste Satz von Ilse Aigners Rede verursachte Gänsehaut. Tatsächlich stürzten zwölf Häftlinge bei den Bauarbeiten in den flüssigen Beton. An sie erinnern tief unten im Bunker an Originalwänden zwölf Hände, die symbolisch aus dem Beton herausragen – geschaffen von der Künstlerin Esther Glück.

Eine weitere Hand fügte sie hinzu, da 13 eine mystische Zahl im jüdischen Glauben ist. Es sei richtig, die Tatorte zum Gedenkort zu machen. So gelinge der Brückenschlag in die Zukunft. „Die Lager sind steinerne Zeugen. Sie haben unsere Aufmerksamkeit verdient“, so Aigner in ihrer Rede. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass 90000 Menschen an den Bunkern arbeiten sollten – bei einer damaligen Einwohnerzahl Landsbergs von 10000, erinnerte Aigner an den Größenwahn zehn Monate vor Kriegsende.

Oberbürgermeister Matthias Neuner erinnerte anhand von Zeitzeugenberichten an die schrecklichen Geschehnisse bei der Evakuierung der KZ-Außenlager. „Diese Geschichten helfen uns zu verstehen, was nicht zu verstehen ist.“ Wie auch die anderen Redner mahnte er zur Demokratie. „Wir werden Intoleranz nicht mehr tolerieren.“

In einem gemeinsamen Gebet gedachten Rabbiner Steven Langnas, Pastoralreferent Hubert Huster sowie Pfarrerin Haike Ranke der Geschehnisse. Wie eine musikalische Versöhnung und ein Brückenschlag erklangen die Musikstücke, vorgetragen vom Schülerblasorchester des Gymnasiums St. Ottilien unter der Leitung von Hans-Günter Schwanzer.

