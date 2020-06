vor 18 Min.

Ist das Ampermoos bei Eching ein Klimakiller?

Plus Wenn Moore zu trocken sind, stoßen sie Treibhausgase aus. Wie Moor-Expertin Cornela Siuda im Ampermoos zwischen Eching und Grafrath für eine bessere Kohlendioxidbilanz kämpft.

Von Max-Joseph Kronenbitter

Kohleverfeuerung, Energieerzeugung und Verkehr – Beispiele für große Kohlendioxidverursacher sind schnell aufgezählt. Eher nicht vermuten würde man, dass auch ungenutzte, aber zu wenig nasse Moore bundesweit für fünf Prozent der schädlichen Treibhausgase und damit die Klimaveränderung verantwortlich sind. Die Moor-Expertin Cornelia Siuda kämpft dagegen auch im Landkreis Landsberg an.

Das Ampermoos und die vielen Moore in der Jungmoräne zwischen Dießen und Landsberg zählen zu den naturschutzfachlich hochwertigen Orten des Landkreises. Zumindest in puncto Klimaneutralität trügt der Schein, denn die Moore sind zu trocken und gasen große Mengen an CO 2 , Methan und Lachgas aus. „Bundesweit sind 95 Prozent aller Moore kaputt“, stellt Cornelia Siuda fest. Im Auftrag der Regierung von Oberbayern kümmert sich die Landschaftsplanerin um die Renaturierung von Mooren im Landkreis Landsberg und in ganz Oberbayern.

Ein steiniger Weg bis zu einem intakten Moor

Das seit einigen Jahren jede politische Diskussion beherrschende Thema Klimaschutz hilft der in Kottgeisering am Ampermoos wohnenden Moor-Expertin dabei enorm. „Der Naturschutz hatte vor allem früher die Aura des Neinsagens, heute verpacken wir das anders und sprechen vom Klimaschutz – und schon interessiert es alle“, so Cornelia Siuda. Trotz der gestiegenen Sensibilisierung für das Klima ist es jeweils ein steiniger Weg bis zum rundum intakten Moor.

Die Ursachen, die heute dazu führen, dass rund ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen des Landnutzungssektors aus den Mooren stammen, liegen mehr als 100 Jahre zurück. Intakte und damit klimaneutrale Moose (Niedermoore) und Filze (Hochmoore), aber auch dauernasse Wiesen wurden entwässert, um die Flächen landwirtschaftlich zu nutzen. In vielen Regionen entstanden Torfabbaugebiete und Torfstiche, zum Beispiel in den Hochrunst-Kollerfilzen bei Raubling, wo erst vor einigen Jahren ein großes Werk den Abbau beendete und 300 Hektar renaturiert wurden.

Das Problem an zu trockenen Mooren: Das nicht abfließende Überschusswasser unterbindet normalerweise die Zersetzung der jahrhundertelang aufeinander gefallenen und zu Torf gewordenen Pflanzenteile. Trocknet aber ein Moor aus, werden der bei der Fotosynthese in der Pflanze gebundene Kohlenstoff und weitere Gase freigesetzt. Jedes Moor ist also klimatisch gesehen eine Zeitbombe, wie bei einem Feuer hilft nur eines: Wasser, Wasser, Wasser.

Moor-Expertin Cornelia Siuda ist auch für die Moore im Landkreis Landsberg zuständig, hier auf dem Naturbeobachtungsturm in Kottgeisering. Bild: Max-Joseph Kronenbitter

Weil sich das aber nicht mit landwirtschaftlicher Nutzung verträgt, hat das bayerische Umweltministerium das Klimaschutzprogramm (KLIP) Bayern 2050 aufgelegt, mit dem den Moorbauern geholfen und gleichzeitig die Moore renaturiert werden sollen. 2,25 Millionen Euro wurden seit 2008 jährlich zur Verfügung gestellt. Cornelia Siuda erläutert, wie KLIP funktioniert: „Das Wichtigste ist, die Flächen zu sichern, ob per Ankauf, langfristige Pacht oder Grundbucheintrag mit dinglicher Sicherung“, so die Moorexpertin, die auch freiberuflich Moore kartiert und moorökologische Planungen erstellt. Nach Umsetzung der vorgeschlagenen Renaturierungsmaßnahmen wie Zuschütten der Gräben, Aufstau oder auch nur Extensivierung der Felder erfolgt die Bilanzierung in Form einer Berechnung über die eingesparten Treibhausgase. „Rettet die Moore“ ist also eine noch wenig bekannte Forderung der Klimaoffensive.

Vogelarten profitieren auch

Vor sieben Jahren wurde bei Grafrath im Landkreis Fürstenfeldbruck eine Sohlschwelle in die Amper gebaut. Im Hinblick auf die Fauna und die Moorrenaturierung hatte der Einbau, der sich in stark abgeschwächter Form bis nach Eching auswirkt, einen positiven Effekt. Der Amper-Wasserstand ist deutlich höher vor als hinter der Schwelle. „Vogelarten wie die Wasserralle oder das Tüpfelsumpfhuhn haben davon profitiert“, stellt Christian Niederbichler fest. Für frühere Bewohner des Ampermooses wie Rotschenkel und Uferschnepfe ist es nach Ansicht des Ramsar-Gebietsbetreuers Ammersee aber trotzdem zu trocken. In dieselbe Kerbe schlägt Cornelia Siuda, die an dem Wiedervernässungsprojekt aber nicht beteiligt war.

„Die Anstauhöhe war nur ein Kompromiss, man hätte die Schwelle höher bauen müssen“, so die Ampermoos-Anliegerin. Durch den höheren Pegel der Amper sei immerhin die Grundfeuchte in dem Niedermoor erhöht und die Zufluss-Bäche flacher und damit langsamer geworden. Ähnlich wie bei den Corona-Infektionen gelte es, große (Regenwasserabfluss-)Wellen zu vermeiden. Denn auch angesichts der sich wiederholenden Frühjahrstrockenheit soll das Wasser möglichst langsam und ausgeglichen aus dem Moos abfließen. Beide Experten sind sich einig, dass das temporäre Aufstauen und Ablaufenlassen der Entwässerungsgräben (etwa zur Sicherstellung der Mahd) eine weitere Verbesserung für Klima, Fauna und Flora wäre.

Themen folgen