Iwis baut um: Am Standort Landsberg fallen 130 Stellen weg

Ein neues Werk in Rumänien soll ab Jahresende die bisher in Landsberg gefertigten Steuerketten und Kettenspanner produzieren. In Landsberg will man sich neu aufstellen.

Von Gerald Modlinger

Die in Landsberg tätige Firma iwis motorsysteme verlagert einen Teil ihrer Produktion nach Rumänien. Wie das Unternehmen mitteilte, werden dadurch in Landsberg etwa 130 Arbeitsplätze wegfallen, das sind ungefähr ein Drittel der derzeit 400 Stellen.

Was wird aus den Mitarbeitern?

Das neue Werk im rumänischen Oradea soll laut Pressemitteilung Ende des Jahres seinen Betrieb aufnehmen. Vorgesehen ist, dort Steuerketten und Kettenspanner zu montieren. Damit werden Produktionsvolumina verlagert, die bislang an den iwis-Standorten in München und Landsberg gefertigt werden. Mit Betriebsrat und IG Metall sei man im Gespräch, informierte das Münchner Familienunternehmen weiter. „Gemeinsame Verantwortung ist es, die Zukunft des Unternehmens zu sichern und die Veränderungen für unsere Belegschaft angemessen zu gestalten.“

Wie das zu verstehen ist, erklärt Andrea Schiller, die Assistentin der Geschäftsführung, auf Nachfrage so: Für die von der Produktionsverlagerung betroffenen Mitarbeiter werde es eine konzerninterne Job-Börse geben. Weitere Standorte hat die Unternehmensgruppe auch in Kaufbeuren und Rieden am Forggensee. Ob es auch zu Kündigungen kommen wird, ließ sie offen.

Die Kunden machen die Vorgaben

Mit der Verlagerung von Teilen der Produktion nach Osteuropa komme das Unternehmen einer Forderung eines großen Kunden aus der Automobilindustrie nach, sagt Schiller. Fast alle großen Pkw-Hersteller machten Vorgaben zu Produktionsstandorten, oft auch deswegen, weil sie Zulieferer in der Nähe eigener Standorte haben wollten.

Die bisher in Landsberg und künftig in Oradea produzierten Steuerketten werden in Verbrennungsmotoren eingebaut. Nach dem Wegfall der Steuerkettenherstellung soll der Standort Landsberg auf den wachsenden Markt für intelligente und elektrische Mobilität ausgerichtet werden, kündigt iwis an: „Der Standort Landsberg wird ein Montagezentrum für elektrische Anwendungen im Automobilbereich. Erste Linien wurden schon in Betrieb genommen.“

Darin kann auch ein positives Signal gesehen werden, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger in seinem Kommentar. Das Positive am iwis-Umbau

Diesen Bereich deckt im Konzern die „iwis smart connect“ ab. Das Unternehmen ging aus der Unimet Group in Rieden am Forggensee hervor, die jetzt Teil des iwis-Konzerns ist. Iwis smart connect ist Spezialist für elektrische Verbindungstechnik für automotive und non-automotive Anwendungen. Das Unternehmen ist in der Gehäusetechnik und auf dem Gebiet der hochpräzisen Blech-, Stanz- und Biegetechnik, insbesondere der elektrischen Verbindungstechnik, Einpresstechnik, IDC-Schneid-Klemmverbindung und der MCS-Kontakttechnologie tätig.

Ein Familienunternehmen in vierter Generation

Die iwis-Gruppe wurde 1916 in München gegründet. Sie beschäftigt weltweit rund 2100 Mitarbeiter und produziert bislang auch in Tschechien, China und den Vereinigten Staaten. In Landsberg ist das Unternehmen seit 2000 ansässig. In diesem Jahr will das in vierter Generation von Johannes Winklhofer geleitete Familienunternehmen einen Umsatz von 500 Millionen Euro erwirtschaften, informiert das Unternehmen weiter.

Iwis ist laut eigenen Angaben Weltmarktführer für Steuertriebsysteme auf Basis von Präzisionsketten. Nahezu alle Automobilhersteller werden über die Werke München, Landsberg, Pinghu und Murray mit mehr als 60.000 Systemen täglich beliefert.

Neben der Automobilindustrie bedient iwis auch den weltweiten Maschinen- und Anlagenbau mit Präzisionsrollenketten. Anwendungen finden sich in der Druck- und Papierindustrie, in der Verpackungsindustrie und der Fördertechnik sowie im allgemeinen Maschinenbau und der Landmaschinenindustrie.

