Kaufering: Mehrere Auszeichnungen für Profifußballer Florian Neuhaus

Kauferings Dritter Bürgermeister Andreas Keller (rechts), der Bürgermeister Thomas Salzberger vertrat, und Roland Hasche (links), der erste Trainer von Florian Neuhaus in Kaufering, zeichnen den Profifußballer aus.

Plus Der Profifußballer Florian Neuhaus trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde Kaufering ein. Der 24-Jährige verrät in seinem Eintrag, was er mit seinem Heimatort verbindet.

Von Margit Messelhäuser

Es war lange geplant, jetzt hat es geklappt: Der Kauferinger Profifußballer Florian Neuhaus hat sich am Mittwoch ins neue Goldene Buch der Gemeinde Kaufering eingetragen. Dritter Bürgermeister Andreas Keller (Grüne), der den erkrankten Bürgermeister Thomas Salzberger vertrat, hatte auch noch weitere Auszeichnungen für den 24-Jährigen parat.

