So könnte das große Kauferinger Baugebiet aussehen

Plus Im Norden von Kaufering sollen 170 Wohnungen entstehen. Entwürfe von Architekten, wie das das Areal einmal aussehen könnte, werden vorgestellt.

Noch ist es nur eine trostlose Fläche im Norden Kauferings: die Wiese südlich der Hessenbachstraße. Doch die Kommune verbindet damit große Hoffnungen. Hier soll das Baugebiet Lechfeldwiesen V mit 170 neuen Wohnungen entstehen. Davon sollen 70 Prozent über ein Förderprogramm für kommunalen Wohnungsbau umgesetzt werden. Der Rest geht in den Verkauf oder wird zu Werkswohnungen. Mit der Frage, wie das Areal baulich und landschaftlich attraktiv gestaltet werden könnte, befassten sich in den vergangenen Monaten mehrere Architektenbüros und eine Jury.