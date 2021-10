Kaufering

vor 1 Min.

Spatenstich für die Turnhalle der Montessorischule in Kaufering

Für große Freude bei den Verantwortlichen der Montessorischule in Kaufering und Bürgermeister Thomas Salzberger sorgte der Spatenstich.

Plus Die Montessorischule in Kaufering investiert sechs Millionen Euro in Sportanlagen. Profitieren sollen auch die Kauferinger Vereine. Zwei Entscheidungen steht aus.

Von Christian Mühlhause

Für die Montessorischule in Kaufering soll, wie berichtet, eine Zweifachturnhalle samt Außensportanlagen gebaut werden. Jetzt erfolgte der Spatenstich für das Projekt, das mit sechs Millionen Euro veranschlagt ist. Profitieren sollen davon auch die Kauferinger Vereine. Zwei Punkte müssen allerdings noch entschieden werden.

